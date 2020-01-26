Samsung Galaxy S10'a Daha Fazla Parmak İzi Eklemek





Samsung Galaxy S10 cihazınıza 4 parmak izi deseni kaydedebilirsiniz. Şimdiye kadar sadece bir tane eklediyseniz 3 tane daha parmak izi eklemek için aşağıdakileri yapın.

Samsung Galaxy S10'a Parmak İzi Eklemek

Henüz Samsung Galaxy S10'unuzu herhangi bir parmak izi tanımlamadıysanız, parmak izi güvenlik özelliğini etkinleştirmek ve ilk parmak izi desenini eklemek için aşağıdakileri yapın:

"Ayarlar" ı başlatın. ve sonra "Kilit ekranı" ne dokunun.

Ekran kilidi türünü seçin ve sorulursa şifrenizi yazın.

Ekran kilidi türü sayfasında "Parmak izleri" ni seçin.

Parmak izinizi taramak için talimatları izleyin. Sağ veya sol elinizin başparmağı gibi, sürekli olarak kullanmayı umduğunuz parmağınızı ekleyin.

Ancak daha da fazla parmak izi taraması yapabilirsiniz. Devam etmek için "Ekle" ye basın ve 3 parmak izi taraması daha yapın. Ardından "Bitti" yi seçin.





Samsung Galaxy S10'a Nasıl Daha Fazla Parmak İzi Ekleyebilirim?

"Ayarlar" ı başlatın. ve sonra "Kilit ekranı" nı seçin.

Aşağı doğru kaydırın ve "Başka bir şey mi arıyorsunuz?" başlığından "Parmak izleri" ni seçin.

Sorulursa PIN kodunuzu yazın.

"Parmak izi ekle" yi seçin ve ardından parmak izinizi taramak için talimatları izleyin.

Toplam 4 parmak izi taraması ekleyebilirsiniz. Devam etmek istiyorsanız "Ekle" yi seçin.

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