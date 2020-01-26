



Byte, Vine'ı benzersiz kılan neredeyse her şeyin modern bir reenkarnasyonu gibi görünüyor. Google hesabınızla (Android telefonlardaki tek seçenek) kaydolduktan ve bir kullanıcı adı seçtikten sonra, ergenlerin gözdesi garip bir sosyal ağın dünyasına dalmaya hazırsınız. Vine gibi Byte da döngüler halinde oynatılan, yorumlara izin veren ve izlenmeleri gösteren tam ekran altı saniyelik video içeriklerle dolu.

Vine Geliştiricilerinden Yeni Byte Uygulaması

Instagram gibi, alt çubuk sizi kategorileri keşfetmeye ve belirli terimleri ve içerik üreticileri aramaya davet ediyor. Ayrıca profilinize, etkinliğinize ve kameranıza ulaşmanızı sağlayan kısayollar sunar. Kamera kısmı diğer sosyal ağlara kıyasla hala son derece basit. Altı saniyelik sınır içinde kaydı birden çok kez başlatabilir ve bunun için deklanşör düğmesini basılı tutabilirsiniz. Ayrıca bir ghosting efekti seçeneği de var. Ön kameraya geçme düğmesi dışında hepsi bu kadar. Yani ilginç filtreler vb. şeyler yok.

Uygulama, şimdilik reklamsızdır, ancak gelecekte geliştiricinin para kazanmasına izin verecek yöntemler başlatılabilir. Şimdilik bir pilot sürüm olarak sunulduğu görülüyor.

TikTok ve Instagram gibi rakiplerle, Byte sıkı bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak. Vine'dan farklı olarak, Byte pek çok rakibe sahip. Kısa video paylaşmak isteyenler şu anda zaten TikTok'ta. Bununla birlikte şu anda ABD hükümeti ve diğer ülkelerde güvenlik ve sansür endişeleri nedeniyle soruşturma altında olan TikTok'a kıyasla, zamanlama olarak Byte hala önemli bir şansa sahip olabilir.





Byte – Google Play Store

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