



En yeni iOS cep telefonu ailesinin piyasaya sürülmesinden yalnızca birkaç ay sonra serinin "normal" versiyonu olan iPhone 11 ücretsiz "dağıtılmaya" başlandı. Peki bu nasıl oluyor? Belirli operatörler reklamlarını daha iyi yapabilmek için ara sıra özel tekliflere ihtiyaç duyabiliyor. Bu tekliflerden biri kullanıcıların iPhone 11'e günün sonunda ücretsiz sahip olmasını sağlıyor.

Operatörler Nasıl Ücretsiz iPhone Veriyor?

ABD'li büyük operatörler olan Sprint ve Best Buy'ın en son promosyonu müşterilerin 6.1 inçlik Apple A13 Bionic yonga seti destekli iPhone'a ücretsiz olarak sahip olmasına olanak tanıyor. Tabii ki hayatta hiçbir şey bu kadar basit değildir ve bu nedenle bazı şartlar olduğunu duymak şaşırtmamalı. Ancak hala oldukça cazipler.

Müşteriler önce aylık taksitler halinde ürünün yaklaşık ücretini ödemeyi kabul etmek zorunda kalıyor. Ancak "ücretsiz" bir telefondan bahsettiğimiz için… günün sonunda, yani siz 64GB iPhone 11 ödemesini yaptıktan sonra, iki yıl boyunca 30 günde bir iPhone 11 için ödediğiniz tutar faturanızdan düşülüyor. Diğer bir deyişle, 700 dolar ücret, aylık 24,15 dolar halinde 24 ay boyunca size ödeniyor.

İkincisi ve belki de en önemlisi, Best Buy'ın ücretsiz iPhone 11 teklifine hak kazanmak için tamamen yeni bir Sprint abonesi olmanız veya mevcut abone olup yeni bir hat almanız gerekiyor. Ancak hepsi bu kadar. Hiçbir gizli numara yok ve iPhone 11'i kiralamıyor, doğrudan sahibi oluyorsunuz.

iPhone 11'e ücretsiz sahip olma teklifini kabul eden kullanıcılar siyahtan yeşile, mor, kırmızı ve sarıya kadar çok sayıda renk arasından seçim yapabiliyor.





iPhone 11 Eylül ayında piyasaya sürüldü ve arkada iki kamera ile geliyor. Önde 1792 x 828 piksel çözünürlüğe sahip bir LCD panel, sert paslanmaz çelik çerçevesi yerine alüminyum çerçeve ve en uzun pil ömürlerinden birini sunuyor.

Son derece hızlı A13 Bionic işlemci, kaliteli hoparlörler, akıcı yazılım, yüz tanıma ve evet, çift kamera sistemi ile 6.1 inçlik iPhone 11 ücretsiz sahip olmak için iyi bir cihaz.

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