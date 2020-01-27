



Poco, bağımsız bir şirket olduktan sonra çıkacak ilk akıllı telefonunun lansman tarihini açıkladı – Poco X2, önümüzdeki Salı günü yani 4 Şubat'ta geliyor. "Ekstrem oyun" için "ekstrem yenileme hızı" sloganıyla tanıtılan cihazda Sony IMX686 sensörlü 64MP kamera, sıvı soğutma ve Qualcomm yonga seti bulunacak.

Poco X2 4 Şubat'ta 120Hz Ekran, 64MP Kamera ile Geliyor

Poco X2, Twitter üzerinden duyuruldu. Ayrıca Poco X2'nin ekran yenileme oranına dikkat çeken ancak bazılarının çocukça bulabileceği bir açılış sayfasına kısa bağlantı verildi. Yine de markanın Twitter takipçilerinin çoğu duyurudan büyük heyecan duyuyor gibi görünüyor. Bilindiği üzere Pocophone F1 ilk kez çıktığında fiyat – performans anlamında telefon dünyasına çağ atlatmıştı.

Cihaza dair hazırlanan tanıtım sayfasına smoothaf.co.in bağlantısını ziyaret ederek ulaşmak mümkün. Poco yeni cihazının 120Hz ekranına özellikle vurgu yapıyor. Poco X2 önümüzdeki hafta tanıtıldıktan sonra satın alınabilecek. Cihaz ilk başta sınırlı sayıda sunulacak.





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