



"Ağda Kayıtlı Değil" hatası, birçok cihazda görülen yaygın bir ağ kesintisi sorunudur. Bazen cihazdaki bir arızanın sonucu olabilir. Bu hatayı gidermek kolay değildir, bu nedenle sorunun nereden kaynaklandığını belirlemek için bazı adımları izlemeniz gerekir.

Samsung Galaxy Note 9 Ağda Kayıtlı Değil Hatası

İlk olarak, ağ ayarlarınızı sıfırlamayı deneyin. Bu eylem, ağ ve mobil veri ayarlarını geri yükler. Bunu yapmak için Ayarlar >> Cihaz Bilgileri >> Geri Yükle'ye gidin.

Burada Ağ ayarlarını geri yükle üzerine dokunun ve ardından Ayarları sıfırla düğmesine dokunun.

Ayarlar uygulamasını açın.

Genel yönetim üzerine dokunun.

Geri Yükle'ye dokunun.

Ağ ayarlarını sıfırla'ya dokunun.

Onaylamak için AYARLARI SIFIRLA düğmesine dokunun.

Samsung Galaxy Note 9'unuzu yeniden başlatın.

SIM'i Kontrol Edin

SIM kartın tepsiye doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olduktan sonra telefonu yeniden başlatın ve hatanın kaybolup kaybolmadığını kontrol edin.





Note 9'u kapatın.

SIM kartı dikkatlice çıkarın.

Note 9'u tekrar açmadan önce en az 5 saniye bekleyin.

Ardından SIM kartı tekrar takın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Ağ Modunu Değiştirin

Ayarlar >> Bağlantılar >> Mobil Ağlar >> Ağ Modu bölümüne gidin, ağ modunu LTE / 3G / 2G (otomatik bağlantı) olarak değiştirin. Telefonu yeniden başlatın ve hatanın düzeltilip düzeltilmediğini kontrol edin.

Operatörünüzü Seçin

Ağda kayıtlı değil hatası veren Samsung Galaxy Note 9 telefonunuzda Ayarlar bölümüne gidin. Ardından, "mobil ağlar" ve "SIM kartlar" seçeneğine erişin.

"Hücresel ağlar" seçeneğini bulamazsanız, "Diğer ayarlar" bölümüne gidin.

Ardından, "mobil ağlar" seçeneğine gidin.

Sonra "Ağ Operatörleri"ni seçin.

Mobil operatörünüzü seçin.

SIM Kart Yanlış Kesilmiş Olabilir

SIM kartın doğru şekilde kesildiğinden emin olun. Fazlalık kalmış veya aksine SIM'e hasar gelmişse ağda kayıtlı değil hatası çıkacaktır. Note 9 cihazınızda başka birinin SIM'ini deneyebilirsiniz.

Galaxy Note 9'u Fabrika Ayarlarına Geri Yükleyin

Her şeye rağmen sorun devam ediyorsa Samsung Galaxy Note 9'da sıfırlama yapabilirsiniz.

Verilerinizin bir yedeğini oluşturun.

Note 9'u kapatın.

Sesi aç tuşunu ve Bixby tuşunu basılı tutun, ardından güç tuşunu basılı tutun.

Android logosu göründüğünde tüm tuşları bırakın.

'Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla' seçeneğini seçmek için Ses Kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için güç düğmesine basın.

'Evet – Tüm kullanıcı verilerini sil' vurgulanana kadar Ses Kısma tuşuna basın.

Fabrika ayarlarına sıfırlamayı başlatmak için güç düğmesine basın.

Geri yükleme işlemi tamamlandığında, "Sistemi şimdi yeniden başlat" seçeneğinin vurgulandığını göreceksiniz.

Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basın.

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