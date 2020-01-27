



Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus açılmıyor ve ekran görüntü vermiyorsa o halde bu sorunu düzeltmeye çalışmak için uygulayabileceğiniz birkaç çözüm var.

Samsung Galaxy S9, S9+ Açılmıyor, Nasıl Çözülür?

Zorla yeniden başlatın: Sesi kısma düğmesini ve Güç Düğmesini eşzamanlı olarak 10 saniye basılı tutun. Samsung Galaxy S9 veya S9 Plus'ınız bu işlemle bellenim hataları veya sistem çökmeleri gibi yanıt vermesini engelleyen durumlardan kurtulur.

Ayrıca, çıkarılamayan pillere sahip telefonlarda bir çeşit pil çıkarma işlemi görevi görür. Hala açılmama ihtimaline karşı bir sonraki adıma geçin.

Şarj aletini takın : Şarj cihazını takın ve cihazın düşük pil nedeniyle açılmadığından emin olun. Pil şarj oluyorsa biraz şarj olmasına izin verin ve ardından ilk adımı kullanarak S9'u tekrar açmayı deneyin. S9 hala açılmıyorsa yazılımda bir sorun olabilir. Bir sonraki adıma bakın.

: Şarj cihazını takın ve cihazın düşük pil nedeniyle açılmadığından emin olun. Pil şarj oluyorsa biraz şarj olmasına izin verin ve ardından ilk adımı kullanarak S9'u tekrar açmayı deneyin. S9 hala açılmıyorsa yazılımda bir sorun olabilir. Bir sonraki adıma bakın. Kurtarma modunda başlatma: Bir sonraki işlemde S9'u kurtarma moduna önyükleme yapabilirsiniz. Bunu yapmak için Bixby ve ses açma düğmelerini basılı tutun, ardından güç düğmesini de basılı tutun. Telefon açıldıktan sonra güç düğmesini bırakın. Kurtarma moduna geçerse, cihazınızı sıfırlayın ve yeniden başlatın. Akıllı telefondaki her şeyi siler, ancak aynı zamanda açılmasını sağlayabilir.

Hala Açılmıyor mu?

Tüm bunlardan sonra Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus hala açılmıyorsa donanım arızası olabilir. Sertifikalı bir teknisyene götürmek en iyi seçenektir. Hala garanti süresi içindeyse onarım veya değiştirme için yetkili Samsung mağazasına gidin.





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