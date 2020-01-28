



XDA-Developers yazarı Max Weinbach, bu ay birçok Samsung Galaxy S20 sızıntısından sorumlu oldu. Gelen son raporlar hem Samsung Galaxy Z Flip hem de Samsung Galaxy S20 Ultra'nın fiyatını ve çıkış tarihini gösteriyor. Samsung Galaxy Buds+ hakkında da bazı haberler var.

Galaxy Z Flip 1400 Dolar ve S20 Ultra 1300 Dolar ile Çıkıyor

Rapor, Galaxy Z Flip'in 14 Şubat'ta 1.400 dolara resmen çıkacağını gösteriyor. Z Flip'in şu anda Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Samsung Galaxy Z Flip 14 Şubat'ta piyasaya sürülecek ve 1400'dan satılacak.

Daha sonra Samsung Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra geliyor. Bu cihazlar sonraki ayın ilk Cuma günü yani 6 Mart'ta satışa sunulacak. S20 Ultra, 1.300 dolar fiyata sahip olacak. Her üç Galaxy S20 modeli de IP68 suya dayanıklılık (5M) sunacak ve fabrika çıkışlı ekran koruyucuları olacak.

Son olarak, Samsung'un Galaxy Buds+ ürününün gelecek ay çıkması bekleniyor. Yeni nesil Buds, mevcut Galaxy Buds'tan (6 saat pil ömrü sunan) iki kat daha fazla pil ömrü sunacak. Buds+ 149 dolar fiyatla satılacak ve ayrıca "gürültü engelleme ile karıştırılmaması gereken uyarlanabilir Gürültü İzolasyonu" sunacak.





İlginçtir ki Galaxy Z Flip'in lansman tarihinin yeni Motorola Razr flip telefon ile aynı gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ön siparişler bugün ABD'de 1.500 dolardan biraz daha yüksek bir fiyatla başladı. Hangisinin daha iyi olduğunu görmek için için can atıyoruz.

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