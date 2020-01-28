Google Takvim'deki Doğum Günlerini Silmek





Google hesabınıza kayıtlı çok fazla arkadaşınız varsa ve cihazınızdaki doğum günü bildirimleri aşırı gelmeye başladıysa bunları Google Takvim'den silebilir, devre dışı bırakabilirsiniz.

Google Takvim'deki Tüm Doğum Günlerini Silmek

Google Takvim'ed doğum günü hatırlatıcı bildirimlerini almayı durdurmanın en basit yolu tüm doğum günlerini kapatmaktır.

Kişisel bilgisayarınızdaki veya iPhone, Android'teki Google Takvim'i başlatın ve Takvimlerim'i seçin.

Doğum günü hatırlatıcılarını kapatmak için "Doğum Günleri"nin yanındaki kutuya dokunun.

Gelecekte doğum günü hatırlatıcılarını tekrar açmak isterseniz ayın adımlarla Doğum Günleri'ni tekrar aktifleştirebilirsiniz. Doğum günleri aslında silinmez.

Google Takvim'deki Doğum Günlerini Teker Teker Silmek

Yalnızca bir kişinin doğum günü için tüm hatırlatıcıları devre dışı bırakmanıza gerek yok. Google Kişiler'deki kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz.





Google Kişiler'e gidin.

Kişinin adına dokunun.

Bundan sonra kalem simgesine ve ardından açılır pencerede kullanıcının doğum gününün yanındaki "X" işaretine dokunun.

Sağ alt köşeden "Kaydet" e dokunun.

Ayrıca kişiyi doğrudan silebilirsiniz:

Google Kişiler'e gidin ve silmek istediğiniz kişiyi bulun.

Kişinin adına, ardından 3 noktaya dokunun ve "Sil" i seçin.

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