



Apple, iOS 14'ü Haziran ayındaki yıllık WWDC'sinde duyuracak ve önümüzde hala uzun bir süre var. Ancak bu durum ilk söylentilerin ortaya çıkmasına engel olmadı. Apple'ın iOS 14 üzerinde çalışmaya başladığı haberleri Kasım ayında gelmişti. Şirket yeni deneysel özelliklerin varsayılan olarak açık gelmesini önleyen yeni bir dahili işlemi uygulama koymayı planlıyor.

Hangi iPhone, iPad iOS 14 Alacak?

Şimdiyse yeni bir rapor iOS'in yeni sürümünün neredeyse beş yaşındaki iPhone 6'lar, daha genç iPhone SE ve 7. nesil iPod touch dahil olmak üzere birçok eski Apple cihazlara geleceğini ortaya koyuyor.

iOS 14'ün gelmesi beklenen iPhone ve iPod listesi:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

Yani iOS 14, şu anda iOS 13 çalıştıran tüm iPhone'larda desteklenecek. Hatta buna iPad'lerde dahil olacak. Zira yeni söylenti iPadOS 14'ün sadece iPad mini 4 ve iPad Air 2'de çalışmayacağını gösteriyor. Bu tabletlere desteğin kesilmesinin ana nedeni eski Apple A8 ve A8X yonga setlerini çalıştırıyor olmaları (veya Apple sadece yeni tablet almanızı istiyor).





iPadOS 14 alması beklenen iPad listesi:

iPad Pro 12.9

iPad Pro 11

iPad Pro 10.5 (2017)

iPad Pro 9.7 (2016)

iPad 10.2

iPad 9.7 (2018)

iPad 9.7 (2017)

iPad Mini (2019)

iPad Air (2019)

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