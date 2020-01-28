



Sadece Acil Aramalar sorunu yalnızca Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ta değil tüm Android'lerde görülebiliyor. Hatta Android işletim sisteminin yanında iOS'i de içine alabiliyor. SIM görülmüyorsa veya mevcut mobil ağlar bulunamıyorsa yalnızca acil aramalar uyarısı gösterilir.

Samsung S9, S9+'ta Yalnızca Acil Aramalar Sorunu

Bu sorunu çözmek için, mevcut mobil ağları tekrar araştırmamız gerekecek. Bu işlem WiFi açıkken WiFi ağı aramak gibidir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Samsung Galaxy S9 veya S9 Plus'ınızı çalıştırın.

Ekrandan, Bildirim Çubuğu'nu aşağı kaydırın.

Şimdi üzerinde uçak simgesi olan "Uçak Modu" butonuna dokunun. Alternatif olarak, Ayarlar Menüsü >> Diğer >> "Uçak Modu" nu açık konuma getirebilirsiniz.

Bir iki dakika bekleyin ve sonra geri kapatın.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın kullanılabilir mobil ağları tekrar aramaya başlaması için biraz zaman verin. Yalnızca acil çağrılar uyarısı en fazla 30 saniye içinde kapanmalıdır.





Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ta yalnızca acil aramalar sorununu düzeltmenin tek yolu budur. Uçak modu kapatılıp açıldıktan sonra sorun devam ediyorsa;

SIM kartınız yalnış takılmış olabilir

SIM kart arızalı olabilir

SIM kart yuvası arızalanmış olabilir

Cihazınızı son bir kez sıfırlayın ve işe yaramazsa Samsung servisine götürün.

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