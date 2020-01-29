



Yeni WatchOS 6 güncellemesi yeni bir Hesap Makinesi uygulamasıyla birlikte geliyor. Uygulama ile bileğinizden matematiksel denklemler yapabilirsiniz. Uygulamanın tasarımı, iOS Hesap Makinesi uygulamasının (iPhone'da bulunan) geleneksel tasarımına benzer. Tam gelişmiş hesap makinesi arayüzüne sahiptir ve hatta toplam hesap tutarını ve kişi sayısını girdiğinizde hesap ödeme paylaşımını ve bahşiş tutarını hesaplama gibi bazı ekstra özellikler sunar. Tüm bunları kullanmak oldukça kullanışlı ve basittir. Daha fazla uzatmadan, nasıl yapılacağını öğrenelim.

Apple Watch'da Yeni Hesap Makinesi Uygulamasını Kullanmak

Öncelikle Apple Watch'unuzdaki Digital Crown'a basın.

Şimdi menüden Hesap Makinesi Uygulamasına gidin.

Şimdi toplam fiş tutarını yazın.

Bahşiş seçeneğine dokunun.

Şimdi Digital Crown ile ayarlamalar yapın.

Birden fazla kişiyse, Kişi'ye dokunun ve toplam kişi sayısını ayarlamak için yeniden Digital Crown'ı kullanın.

Son olarak ekranda bahşiş tutarını, toplam fiş tutarını ve kişi başı ödeme payını göreceksiniz.

Kadrandan Hesap Makinesi Uygulamasına Hızlıca Erişmek

İlk önce, Digital Crown düğmesine basın.

Ardından, Saati Kadranı'na / Watch Face'e gidin ve ardından saat kadranınıza uzunca dokunun.

Ardından, Özelleştir üzerine dokunun.

Herhangi bir ögeye dokunun ve Hesap Makinesi ile yer değiştirin.

Hesap Makinesi uygulamasını bulmak için Digital Crown'ı kullanın.

İşiniz bittiğinde, Digital Crown'a basmanız yeterlidir.

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