



Huawei P30 Pro, geçen yıl 1.000 € fiyatla piyasaya çıktı, normal P30 800 €'dan başladı. Sızıntılara göre bu yılın fiyatları daha düşük olacak. Huawei P40'ın 600 €'dan başlaması ve P40 Pro taban fiyatının 800 € olması bekleniyor. Bu yıl üçüncü bir P40 modeli daha olacak, Huawei P40 Pro Premium sürümü lansmanda 1.000 €'dan sunulacak.

Huawei P40, P30'dan Daha Ucuz Olacak

Bu indirim en azından kısmen Google Mobile Services'ın (GMS) eksikliğinden kaynaklanıyor, zira teknik özellikler kesinlikle sağlam. Premium model 10x optik zoom, Pro model 5x ve temel model 3x vaat ediyor. Yeni sensörler kullanan Huawei'in ana kamerayı Quad Quad Bayer filtresi ile 52MP'ye kadar çıkarması bekleniyor, söylentiler dört yönden kavisli ekrana işaret etmekte.

Google'ın, Avrupa'da satılan cihazlar için her GMS lisansı başına telefondan 40 ABD doları ücret aldığı bildirildi.





Galaxy S20 serisinin fiyatlarının yükselmesi bekleniyor (5G 900 €'dan başlayacak, normal S20 ise 800 €), Huawei'in fiyat indirimine gitmesi insanları Google Play Store ve Haritalar olmadan yaşamaya ikna edebilir. Huawei P40 üçlüsü Mart sonunda Avrupa'da (Paris) tanıtılacak.

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