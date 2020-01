Samsung'un Galaxy S9 amiral gemileri neredeyse iki yıl önce Android 8 Oreo ve Samsung'un Experience 9.0 arayüzü ile duyuruldu. O zamandan beri her iki cihaz da Android 9 Pie ile daha yeni One UI'ya güncellendi ve şimdi kullanıcılar One UI 2.0 ile birlikte gelen Android 10'un ilk kararlı sürümünü alıyor. S9'lar böylece ikinci büyük güncellemelerine tabi tutuluyor.

Samsung Galaxy S9 Serisi Android 10 Alıyor

Güncelleme şu anda Android 9 Pie çalıştıranlar için Almanya, Hollanda ve ABD'de yayınlanıyor. Şu anda One UI 2.0 beta sürümünde olan kullanıcılar henüz kararlı bir güncelleme almadı, ancak bu durum önümüzdeki günlerde değişecektir.

Yeni ürün yazılımı güncellemesi 1.8 GB ile 2 GB arasında ve Ocak güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Kullanıcılar sistem genelindeki gelişmiş koyu moda, yeni tam ekran hareketlere, yerleşik bir ekran kaydediciye ve gelişmiş gizlilik ve bildirim denetimine sahip olacak. Güncelleme önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgeye yayılmalıdır. Türkiye de buna dahil.





Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum