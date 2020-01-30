Akıllı TV'lerde Çözünürlüklerini Anlamak: 4K, 2K, 1080p ve 8K





Yeni bir akıllı TV almayı planlarken ekran boyutu ve fiyatından sonra dikkate almanız gereken en önemli sayı çözünürlüktür. Görüntü çözünürlüğü, TV'deki görüntüyü oluşturan piksel sayısını ifade eder. Günümüzde kullanılan birçok TV bir milyondan fazla piksele (720p) sahip. Yakın zamanda yapılmış (genellikle 49 inç) ve biraz daha büyük TV'lerde 2 milyonun üzerinde piksel (1080p) bulunur. Daha büyük TV'ler (50 inç ve üstü) 8 milyondan fazla piksele sahiptir (4K Ultra HD). Ve en yeni ve gülünç derecede pahalı TV'ler 33 milyon pikselden (8K) fazla çözünürlük sunuyor.

Akıllı TV'lerde Çözünürlükler

Çözünürlüğün resim kalitesindeki en önemli bileşen olmadığını belirtmek önemlidir, çünkü akıllı TV'nizin daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olması, daha düşük çözünürlüğe sahip bir akıllı TV'den daha iyi görüneceği anlamına gelmez. Yüksek dinamik aralık (HDR), daha iyi bir genel kontrast oranı ve daha iyi renk gibi faktörler resim kalitesini yükselten faktörlerdir.

Ultra HD (4k)

4K çözünürlükler TV'ler için en yaygın olanlardır; 8.3 milyon piksel kullanarak görüntü oluştururlar. TV söz konusu olduğunda, 4K ve ultra HD aynı çözünürlüktür. 3840 piksel genişlik ve 2160 yükseklik (3840 x 2160) ebatında olurlar. Ekrandaki bu kadar çok piksel renklerin parlaklığını ve görüntülerin keskinliğini büyük ölçüde artırır. Yani görüntülerin daha net görünmesini sağlar.

2K

"4K" yaygın hale gelmeden önce, çoğu TV'de 2K çözünürlük standarttı. Hemen hemen bir sinema çözünürlüğü 2K'dır. Sinemalarda kullanılan dijital sinema projektörlerinin çoğu 2K çözünürlükte yani 2048 piksel genişliğindedir. 2K'nın dijital sinema girişimleri (DMI) tarafından belirtilen bir dikey çözünürlük standardı yoktur.

1080p veya Full HD

Full HD TV'ler, genellikle daha yüksek çözünürlükte üretilen Blu-ray DVD'leri, video oyunlarını ve Freeview HD'yi göstermek için idealdir. 1920 piksel genişlik ve 1080 yatay çözünürlük ile 1920 x 1080 çoğu TV için yeterli bir çözünürlüktür.





8K UHD TV'ler

8K 8000 pikselden fazla genişliğe sahip ekranları ifade eder. Ayrıca UHD-2 olarak bilinir ve dijital televizyon ve dijital sinematografi dünyasının en yüksek Ultra yüksek çözünürlüklü televizyonlarıdır.

Gelecekte çözünürlüklerin artık bir önemi kalmayabilir. Zira MicroLED gibi teknolojiler boyut ve çözünürlüğü ayırmanın bir yolunu sunuyor.

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