



Birçoğunuz Pinterest'i duydunuz ve hatta uygulamayı Android veya iOS cihazlarına yüklemiş olabilirsiniz. Bazıları bunu proje fikirlerini, tarifleri ve daha fazlasını paylaşabileceği bir ortam olarak görüyor. Kullanıcılar kaydetmek istedikleri görüntüleri saklayabilir ve görüntüye dokunmak orijinal kaynağı gösterir. Aboneler birbirleriyle ortak veya özel olarak mesajlaşabilir ve kullanıcılar bir abonenin paylaşımlarını "beğenebilir". Bu sistemi beğeniyorsanız Google şimdi Tangi alternatifini çıkardı.

Google, Kısa Video Uygulaması Tangi'yi Duyurdu

Google bugün Tangi'yi tanıttı. Şirketin deneysel projelerini üstlenen Area 120 tarafından hazırlandı. Google, "Tangi her gün yeni şeyler öğrenmenizi sağlayan bir sosyal video paylaşım uygulamasıdır ve paylaşımları kendiniz de uygulayabilirsiniz. Sanat, Kendin Yap ve yemek pişirmeye dair yeteneklerinizi 60 saniyeden kısa sürede geliştirin. Google, Tangi'nin yaratıcı ilham sunduğunu söylüyor.

Pinterest'ten farklı olarak Tangi, yaratıcı fikirler ortaya çıkarmak için kısa biçimli videolar kullanır. Google, zaten bu tür videolar üreten içerik oluşturucularla çalıştığını söylüyor. Bu uygulamanın tam olarak ne yaptığını anlamak için Google, "İster el işçiliğini, yemek pişirmeyi, kozmetik ürünleri veya kıyafetleri seviyor olun, Tangi yeni bir şey denemenize yardımcı olacak 60 saniyelik videolara sahip".

Tangi'de avokado kabuğunda guakamolün nasıl yapılacağını görebilirsiniz.





Tangi şimdi Apple App Store'dan ve web sitesinden edinilebiliyor. Google, Android sürümünü de hazırlıyor.

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