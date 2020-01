LG Smart TV İçin En İyi Ücretsiz Oyunlar

LG Smart TV'niz çok çeşitli içerikleri görüntülemek için kullanılabiliyor: Ücretsiz programlar, premium içerikler, Blu-ray filmler, eksiksiz DVD serileri ve hatta LG Smart World'ün konforundan yararlanmanızı sağlayan ücretsiz uygulamalar var. Bu yazıda LG Smart TV'ler için en iyi ücretsiz oyunları sıraladık.

Maya Brick Breaker

Tuğla kırma türünde bir oyun. Top ekranın altına düşmemelidir. Tüm tuğlaları kırmanız gerekiyor. Topu oyunda tutmak ve tuğlaları vurmak için platformu kullanın. Göreviniz tüm tuğlaları topla vurarak ortadan kaldırmaktır. Bazı tuğlalar birden fazla atışta kırılır.

Özellikleri:

60 yaratıcı seviye

Oyunu bitirmek için tüm yıldızları toplamak

10 güçlendirici

Oynaması kolay ama ustalaşması zor

Harika grafikler

Eğer arcade oyunları seviyorsanız, Smart TV'nizdeki bu oyunu seveceksiniz.

Where is My Water?

Bulmaca kategorisinde yılın oyunu seçilen Where is My Water? suyu bataklıktaki timsah duşuna yönlendirdiğiniz eğlenceli bir oyun. Her seviye fizik yasalarına dayanan ve gerçekçi dinamiklerle karakterize edilen bulmacalar sunar.

Swampy ile 12'den fazla zorlu bölümde oynayın.

Küçük bir ek fiyat ile 90'dan fazla fantastik ve heyecan verici bölümü açın.

Bonus seviyelerinin kilidini açmak için özel öğeleri toplayın.

Her seviyedeki üç ördeğe ulaşmaya çalışın.

Fruit Puzzle

Çocuklarla oynaması zevkli bir hafıza oyunu. Eşleştirmek için aynı nesneleri yan yana getirin. Verilen sınırlı sürede aynı görüntüdeki meyveleri eşleştirin. Ne kadar hızlı olursanız alacağınız puan o kadar yüksek olur. LG Smart TV için en iyi ücretsiz oyunlardan biri.





Skylanders Battlegrounds

Daha önce hiç görmediğiniz Skylands bölgelerini keşfedin, yeni arkadaşlar edinin ve acımasız düşmanlarla savaşın. Skylanders Battlegrounds (TM), iki Skylanders ile birlikte oynamanıza izin veren bir aksiyon-macera oyunudur. Yeni güçlerin ve silahların kilidini açarak ilerlersiniz.

Evinizdeki gerçek Skylander karakterlerini destekler.

Özellikleri:

Her Skylander'ın özel becerilerinin kilidini açar ve yükseltirsiniz.

Saldırılarınızı planlarsınız.

Saette ve Dynamite gibi Portal Master'ları kullanmak zevklidir.

Power of Portal ile anında bir Skylander'dan diğerine geçiş yapın

Skylanders'ınızı Power of Portal veya gizli kodlarla içe aktarın.

