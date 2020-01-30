



Smart TV'nize Android Google Play Store'u indirerek doğrudan ücretsiz film izlemenize veya futbol oyunları oynamanıza izin veren uygulamalar yükleyebilirsiniz. En son müzikleri dinlemek ve hatta kitaplar indirmek de buna dahil. Smart TV'ye Play Store'dan yüklenebilecek bu uygulamalardan bazıları şunlardır: Netflix, Hulu, HBO Now, Amazon Prime Video, Kodi, Photo and Video Editor, YouTube vb.

Smart TV'ye Play Store İndirmek

Eğer akıllı TV'niz halihazırda sertifikalı bir Android TV ise o halde Google Play Store uygulama mağazası ile önceden yüklenmiş şekilde gelecektir. Ana menüyü arayın ve Play Store mağazasını göremiyorsanız o halde sertifikasız bir Smart TV kullanıyorsunuz demektir.

Sertifikasız Android TV'ye Play Store uygulaması kurmak için Play Store'un APK dosyasını kullanabilirsiniz. TV, Android tabanlıysa sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Ancak APK dosyaları Google tarafından yasal kabul edilmez. Bu nedenle AkıllıTelefon olarak Smart TV'ye Play Store APK'si indirilmesini tavsiye etmiyoruz.





Play Store'u Samsung Smart TV'ye nasıl indirebilirim?

Samsung Smart TV'ler Android işletim sistemini kullanmıyor. Dolayısıyla işletim sistemi Android olmayan akıllı TV'lere Google Play Store uygulama mağazasını indiremezsiniz. Samsung bunun yerine kendi mağazasını sunuyor.

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