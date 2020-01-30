



Super AMOLED ve IPS LCD'yi karşılaştırırken hangi ekranın en iyi olduğuna dair kolay bir cevap yoktur. İkisi birçok açıdan benzerdir ve çoğu zaman gerçek dünya senaryolarına göre birbirine üstünlük sağlarlar. Yine de teoride Super AMOLED daha üstün olacaktır.

Super AMOLED ve Super LCD Farkları

Örneğin, daha derin siyahlar ve daha parlak renkler tercih ediyorsanız S-AMOLED'i seçmeniz gerekir, zira bu alanlarda AMOLED ekranlar üstündür. Bununla birlikte, daha net görüntüler istiyorsanız ve cihazınızı dış mekanlarda kullanmak istiyorsanız Super LCD'yi tercih edebilirsiniz.

Görüntü ve Renk

S-AMOLED ekranlar koyu siyahı ortaya çıkarmada çok daha iyidir çünkü siyah olması gereken her piksel gerçekten siyah olabilir, zira ışık her piksel için kapatılabilir. Super LCD ekranlarda bu yoktur, çünkü piksellerin bir kısmı siyah olsa da arka ışık hala aktiftir ve karanlık alanlarının koyuluğunu etkileyebilir.

Ayrıca, Super AMOLED ekranlarda siyahlar gerçekten siyah olabileceğinden, diğer renkler çok daha canlıdır. Siyah renk oluşturmak için pikseller tamamen kapatılabildiğinden, kontrast oranı AMOLED ekranlarla daha ötede; beyaz daha parlak ve siyah gerçekten siyah.

Bununla birlikte, LCD ekranların arka aydınlatması olduğundan, bazen pikseller birbirine daha yakındır ve genel olarak daha keskin ve daha doğal bir etki üretir. AMOLED ekranlar, LCD ekranlarla karşılaştırıldığında çok doygun, gerçekçi görüntü sunmayabilir ve beyazlar hafif sarı görünebilir.

Ekranı açık havada parlak ışıkta kullanırken, bazen Super LCD'deki görüntünün görülmesinin daha kolay olduğu söylenir, ancak S-AMOLED ekranların daha az cam katmanı vardır ve bu nedenle ışığı daha az yansıtır.

Super LCD ekranın renk kalitesini Super AMOLED ekranla karşılaştırırken göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus, AMOLED ekranın canlı rengini ve doygunluğunu yıllar içinde yavaş yavaş kaybediyor olmasıdır; ancak bu genellikle uzun zaman alır ve önemsizdir.

Daha İnce

Arkadan aydınlatma donanımı olmadan, dokunmatik ile ekran bileşenlerini bir arada sunan tek bir ekranın avantajı S-AMOLED'in, IPS LCD'den daha ince telefonlar yapılmasına izin veriyor olmasıdır. Bu özellik daha ziyade telefonlar için avantaj sağlar.





Enerji tüketimi

IPS-LCD ekranlar, geleneksel bir LCD ekrandan daha fazla enerji gerektiren arka aydınlatmaya sahip olduğundan, bu ekranları kullanan cihazlar, arka ışık gerektirmeyen S-AMOLED kullananlardan fazla enerji harcar.

Ancak Super AMOLED ekranda her piksel her renk gereksinimi için optimize edilebildiğinden, enerji tüketimi bazı durumlarda Super LCD'den daha yüksek olabiliyor.

Örneğin, S-AMOLED ekranda çoğu yeri siyah olan bir video oynatmak, pikseller kapatılabildiğinden ve ışığın üretilmesine gerek olmadığından IPS LCD ekrana kıyasla enerji tasarrufu sağlar.

Öte yandan, devamlı çok fazla renk göstermek, Super AMOLED ekranın Super LCD ekrandan daha fazla güç harcamasını sağlayacaktır.

Fiyat

S-AMOLED ekranların aksine IPS LCD ekranlar arka ışık içerir. Ayrıca IPS LCD'ler ek bir dokunmatik katmanına sahipken Super AMOLED ekranlarda dokunmatik ekrana entegredir.

Bu nedenlerle S-AMOLED ekranların daha pahalı olduğunu ve bu nedenle bunları kullanan akıllı telefon gibi cihazların LCD eşdeğerlerinden çok daha pahalı olduğunu söylemek mümkün.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum