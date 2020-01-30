



Ubisoft, Might & Magic serisinin hayranlarına hitap etmeye çalışıyor, ancak Fransız şirketi henüz doğru formülü bulamadı. Serinin en yeni üyesi, Ubisoft'un yeni otomatik satranç türü oyunu Might & Magic: Chess Royale oldu.

Ubisoft'tan 100 Oyunculu Auto Chess Oyunu Might & Magic: Chess Royale

Oyun şimdi Android ve iOS'te mevcut, ancak PC'de de oynayabilirsiniz. Tabii ki, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indiriliyor, ancak PC'de istiyorsanız, Ubisoft'un kendi oyun başlatıcısı olan Uplay'den satın alabilirsiniz.

Might & Magic: Chess Royale, Valve'in Dota Underground (daha önce Dota Auto Chess adıyla çıktı) ve Riot Games'in Teamfight Tactics gibi daha popüler oyunlarla rekabet etmeye çalışıyor, ancak başarılı olacak ya da olmayacak, bunu zaman gösterecek.

Might & Magic: Chess Royale'ı diğer otomatik satranç oyunlarından ayıran şey, diğer 99 oyuncuya karşı gerçek zamanlı dövüşler sunmasıdır. Ancak endişelenmeyin, oyun 10 dakikalık oyunlar için optimize edilmiş.

Tıpkı diğer tüm Auto Chess oyunlarında olduğu gibi, ordunuzu sinerjiler üzerinden inşa eder ve her dövüşü kazanmaya çalışırsınız. Çok sayıda birimi ve kahramanı birleştirebilirsiniz, ancak sinerjileri, benzersiz yetenekleri ve efektleri en az büyüleri kadar önemlidir, bu yüzden akıllıca oynamak zorundasınız.





Oyundaki her birim ve kahraman, Might & Magic evrenine aittir. Hala erken erişim aşamasında olduğunu unutmayalım.

Ubisoft, düzenli güncellemeler ve birçok oyun içi etkinlik vaat ediyor, bu nedenle oyun özelliklerine dair eksiklikler kapatılacaktır.

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