



Yaygınlaşmaya devam eden Vuhan Corona virüsü Samsung Galaxy S20 serisinin aksesuarlarının da içinde olduğu bir dizi tedarik zincirini derinden etkileyecek gibi görünüyor. Bu sebeple S20 lansmanında kılıflar ve ekran koruyucular gibi aksesuarlar arayan müşteriler yepyeni telefonları için hiçbir şey bulamayacak.

Corona virüsü Galaxy S20 Aksesuarlarını Etkileyecek

Galaxy S20 aksesuar üreticileri Corona virüsü salgını nedeniyle ve de uzun Çin Yeni Yılı tatilleri kapsamında nakliye gecikmeleri olacağını belirten birkaç mektup yayımladılar. Hükümet, tatil sezonunu enfeksiyonun yayılmasıyla savaşmanın bir yolu olarak resmi olarak uzattı, böylece birçok fabrika halihazırda operasyonlarını askıya aldı ve bir süre iş yapamayacak.

Buna ek olarak, batı pazarlarına seyahat eden mallardaki sıkı kontrol sevkiyat sürecini daha da geciktirecektir. Bu yüzden Galaxy S20 aksesuarlarına sahip olmayı başaranlar şanslı alıcılar arasında olacak.





Benzer ancak daha büyük bir problemi Apple yaşıyor. Şirketin yeni iPhone'ları gecikecek.

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