iPhone 8 ve iPhone 11'i Yeniden Başlatmak





iPhone 8 ve iPhone 11'i yeniden başlatma adımları benzerdir. iPhone'unuzda takılma gibi bir problem yaşıyorsanız öncelikli olarak yedekleme aldığınızdan emin olun: Ayarlar> [adınız]> iCloud> iCloud Yedekleme> Şimdi yedekle'ye gidin. Alternatif olarak iTunes/Finder ile bilgisayara yedekleme de alabilirsiniz.

iPhone 11'i Yeniden Başlatmak

iPhone 11'i yeniden başlatmak için;

Sesi artırma düğmesine bir kez basın.

Sesi azaltma düğmesine bir kez basın.

Uyku / Uyandırma düğmesini basılı tutun.

Kapatmak İçin Kaydır'ı gördüğünüzde tutmaya devam edin.

Apple logosunu görene kadar tuşları basılı tutun.

Ses açma ve kısma düğmelerine basmayı atlar ve bunun yerine ses artırma ve Uyku / Uyandırma düğmesine basılı tutarsanız farklı bir ekranla karşılaşırsınız. Kapatmak İçin Kaydırın seçeneğinin yanında aynı zamanda Acil Durum SOS düğmesiyle de karşılaşırsınız.

iPhone 8'i Yeniden Başlatmak

iPhone 8'i yeniden başlatmak için;





Sesi artırma düğmesine basıp hemen bırakın.

Ardından, Ses kısma düğmesine basın ve hemen bırakın.

Son olarak Apple logosunu görene kadar Yan düğmeye (Güç) basılı tutun.

iPhone 8 cihazınızın belleği sıfırlanarak yeniden başlatılacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum