iPhone 8 ve iPhone 11'i Yeniden Başlatmak


iPhone 8 ve iPhone 11'i Yeniden Başlatmak

iPhone 8 ve iPhone 11'i yeniden başlatma adımları benzerdir. iPhone'unuzda takılma gibi bir problem yaşıyorsanız öncelikli olarak yedekleme aldığınızdan emin olun: Ayarlar> [adınız]> iCloud> iCloud Yedekleme> Şimdi yedekle'ye gidin. Alternatif olarak iTunes/Finder ile bilgisayara yedekleme de alabilirsiniz.

iPhone 11'i Yeniden Başlatmak

iPhone 11'i yeniden başlatmak için;

  • Sesi artırma düğmesine bir kez basın.
  • Sesi azaltma düğmesine bir kez basın.
  • Uyku / Uyandırma düğmesini basılı tutun.
  • Kapatmak İçin Kaydır'ı gördüğünüzde tutmaya devam edin.
  • Apple logosunu görene kadar tuşları basılı tutun.

Ses açma ve kısma düğmelerine basmayı atlar ve bunun yerine ses artırma ve Uyku / Uyandırma düğmesine basılı tutarsanız farklı bir ekranla karşılaşırsınız. Kapatmak İçin Kaydırın seçeneğinin yanında aynı zamanda Acil Durum SOS düğmesiyle de karşılaşırsınız.

iPhone 8'i Yeniden Başlatmak

iPhone 8'i yeniden başlatmak için;


  • Sesi artırma düğmesine basıp hemen bırakın.
  • Ardından, Ses kısma düğmesine basın ve hemen bırakın.
  • Son olarak Apple logosunu görene kadar Yan düğmeye (Güç) basılı tutun.

iPhone 8 cihazınızın belleği sıfırlanarak yeniden başlatılacak.

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