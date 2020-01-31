iPhone 8 ve iPhone 11'i Yeniden Başlatmak

iPhone 8 ve iPhone 11'i yeniden başlatma adımları benzerdir. iPhone'unuzda takılma gibi bir problem yaşıyorsanız öncelikli olarak yedekleme aldığınızdan emin olun: Ayarlar> [adınız]> iCloud> iCloud Yedekleme> Şimdi yedekle'ye gidin. Alternatif olarak iTunes/Finder ile bilgisayara yedekleme de alabilirsiniz.
iPhone 11'i Yeniden Başlatmak
iPhone 11'i yeniden başlatmak için;
- Sesi artırma düğmesine bir kez basın.
- Sesi azaltma düğmesine bir kez basın.
- Uyku / Uyandırma düğmesini basılı tutun.
- Kapatmak İçin Kaydır'ı gördüğünüzde tutmaya devam edin.
- Apple logosunu görene kadar tuşları basılı tutun.
Ses açma ve kısma düğmelerine basmayı atlar ve bunun yerine ses artırma ve Uyku / Uyandırma düğmesine basılı tutarsanız farklı bir ekranla karşılaşırsınız. Kapatmak İçin Kaydırın seçeneğinin yanında aynı zamanda Acil Durum SOS düğmesiyle de karşılaşırsınız.
iPhone 8'i Yeniden Başlatmak
iPhone 8'i yeniden başlatmak için;
- Sesi artırma düğmesine basıp hemen bırakın.
- Ardından, Ses kısma düğmesine basın ve hemen bırakın.
- Son olarak Apple logosunu görene kadar Yan düğmeye (Güç) basılı tutun.
iPhone 8 cihazınızın belleği sıfırlanarak yeniden başlatılacak.
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