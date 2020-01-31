iPhone'da Oyundayken Bildirimleri Kapatmak





Rahatsız Etme açıkken kullanıcılar Facebook, Mesajlar ve diğer uygulamalardan bildirim almaya devam eder ve dolayısıyla aynısı oyunlar için de geçerlidir. Ancak birkaç ayarla iPhone'da oyun oynarken bildirimleri kapatmak mümkün hale gelir. İşte bildirim gizleme adımları.

Rahatsız Etme Modunu Kullanın

Ayarlar, Rahatsız Etme'yi seçin, ardından ekranın en altındaki menü seçeneğine bakın. Buradan, oyundayken bildirimlerin görünmemesini sağlamak için "Sadece" yerine "Her zaman" ı seçin.

Uygulamalara Özel Bildirim Ayarı

Uygulamalara özel olarak bildirimleri devre dışı bırakmak da mümkün. "Ayarlar" ı ve ardından "Bildirimler" i seçin. Ardından size son zamanlarda bildirim gösteren uygulamaları "Zamana Göre" butonu ile sıralamanıza izin verilir.

Bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı seçin.

Ortaya çıkan ekranın üst kısmından "Bildirimlere İzin Ver" seçeneğini kapatın.

Bildirim Merkezi'nde görünecek son bildirimlerin sayısından, bu özel uygulama veya oyundan gelecek bildirimler için tercih ettiğiniz ses ve bildirimleri Kilit Ekranında veya rozet numarası halinde görüntülemek için seçenekler var.

Kullanıcılar, oyun oturumları bittikten sonra bildirimleri tekrar etkinleştirebilir.





Uçak Modu'nu Kullanın

Uçak modunu açmak da yardımcı olur. Cihazınızı dış dünyadan kesmek için, Uçak modunu etkinleştirmeniz bildirimleri kapatmak için yeterlidir. Zira tüm bağlantıları keser ve oyunları internetsiz oynarsınız. Denetim Merkezi'ni açın ve uçak simgesine dokunun.

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