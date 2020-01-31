



Ne yazık ki iPhone'un yerleşik kamera uygulaması kaydedilen videoların ışığının yükseltilmesine izin vermez, bu nedenle kayda başlamadan önce videoyu olabildiğince aydınlık çekmek için elinizden geleni yapmanız gerekir. İşte adımlar:

iPhone'da Video Işığını Artırmak

Kamera uygulamasını başlatın ve videoya geçmek için sola kaydırın.

Güneş şeklindeki simgeyi görünür yapmak için ekrana dokunun.

Parmağınızın iPhone ekranında olduğundan emin olun ve kayıt başlamadan önce sahneyi aydınlatmak için parmağınızı yukarı kaydırın. Bu işlem istediğiniz zaman videoyu kaydederken de yapılabilir.

Kaydedilen iPhone Videosunun Işığını Artırmak

Ücretsiz özelliklerle gelen InShot, kaydı tamamlanan bir iPhone videosunun ışığını artırmanıza izin veriyor. Filtreler, metinler, kırpma ve diğer bazı editoryal özellikler de sunulmakta:





InShot uygulamasını başlatın ve "VIDEO" yu, ardından "Yeni" yi seçin.

iPhone arşivinizden aydınlatmak istediğiniz klibi (veya birleştirilecekse klipleri) seçin.

Onay işaretli yeşil daireyi seçin.

Bir sonraki ekranda "FİLTRE" yi seçin.

"Ayarla" yı seçin, ardından LIGHTNESS ile kaydırıcıyı videoyu parlaklaştırmak istediğiniz düzeye sürükleyin.

"WARMTH" ve "SATURATION" gibi daha fazla efekt de mevcuttur ve bunların artırılması iPhone videosunun daha parlak görünmesini sağlar.

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