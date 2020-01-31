



CalTech, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Apple (AAPL.O) ve Broadcom'a (AVGO.O) karşı açtıkları patent hırsızlığı davasında 1,1 milyar dolar kazandıklarını duyurdu.

Patent Hırsızlığı Yapan Apple ve Broadcom 1,1 Milyar Dolar Ödeyecek

2016 yılında Los Angeles'taki federal mahkemede açılan bir davada Kaliforniya merkezli Pasadena araştırma üniversitesi Broadcom wi-fi çiplerinin yüz milyonlarca Apple iPhone'daki veri aktarım teknolojisi patentlerini ihlal ettiğini belirtmişti.

Broadcom yaptığı açıklamada, "Jüri üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, karara ilişkin olgusal ve yasal dayanaklara katılmıyor ve temyiz etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Apple, karara itiraz etmeyi planladığını ancak daha fazla yorum yapmayı reddettiğini söyledi. Apple üniversitenin mahkemedeki tüm iddialarının Broadcom çipi kullanmalarından kaynaklandığını ve kendisinin "dolaylı taraf" olduğunu söyledi.

Broadcom, büyük bir Apple tedarikçisi ve satışlarının yaklaşık beşte birini 2019 mali itibariyle iPhone üreticisinden alıyor. Geçen hafta Broadcom, Apple'a 15 milyar dolar değerinde çip satmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.





Karar, CalTech'e Apple'dan 837,8 milyon dolar ve Broadcom'dan 270,2 milyon dolar kazandıracak.

CalTech yaptığı açıklamada, "Jürinin Apple ve Broadcom'un Caltech patentlerini ihlal ettiğini tespit etmekten memnuniyet duyuyoruz," dedi ve ekledi, "Kâr amacı gütmeyen bir yüksek öğrenim kurumu olan Caltech, eğitime entegre araştırmalar yoluyla insan bilgisini genişletme ve topluma fayda sağlama misyonunun ilerlemesinde fikir mülkiyetini korumaya kararlıdır."

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