Apple TV'de Ekran Kontrastını Artırmak (Erişilebilirlik)





TVOS, medya izleme deneyiminizi daha zevkli hale getirmek için iyi tasarlanmış özelliklere sahip. Örneğin, bulanık arka planları olan görüntüleri iyileştirmek için Apple TV'nizde ekran kontrastını artırabilirsiniz.

Apple TV'de Ekran Kontrastını Artırma

Ayrıca, menüde seçilen öğeleri vurgulama seçeneği de sunulur. Gözlerinizle ilgili bazı problemleriniz varsa daha net bir görüntü elde etmek için bu adımları deneyin. Apple TV'nizdeki Erişilebilirlik menüsünden Kontrast Artırma özelliğine erişebilirsiniz.

Apple TV'de Saydamlığı Azaltma / Açma / Kapatma

Apple TV'nizdeki Ayarlar uygulamasını açın.

Ardından Genel'e ve ardından Erişilebilirlik'e basın.

Şimdi, Kontrastı Artır'a basmanız gerekiyor.

Son olarak, Saydamlığı Azalt'ın yanındaki düğmeyi açın.

Hepsi bu. Şimdi kontrol edin ve görüntülerin artık bulanık olmayı bıraktığını fark edeceksiniz.

Eğer görüntülerin tekrar eskisi gibi hafif bulanıklaştırılmasını istiyorsanız, adımları tekrar izleyebilir ve Saydamlığı Azalt düğmesini kapatabilirsiniz.





Seçili Öğeleri Vurgulamak

Apple TV'nizdeki Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ardından, Genel seçeneğini ve ardından Erişilebilirlik'i seçin.

Kontrastı Artır'a basın ve sonra Odak Stili'ni açın.

Bundan sonra, seçilen öğeler otomatik olarak vurgulanacaktır.

Daha sonra odaklama stilini devre dışı bırakmak isterseniz, yukarıdaki adımları izlemeniz ve Odak Stili'ni kapatmanız yeterlidir.

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