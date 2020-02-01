



Apple TV ince San Fransisco yazı tipini kullanıyor. Eğer 6/6 görme değerine sahip değilseniz (normal görme) bu yazı tipini okuması zor gelebilir. Apple bu nedenle tvOS 13'de Kalın Metin özelliğini sunuyor. Daha kalın ve koyu hale gelen metinleri okuması kolaylaşıyor. Apple TV'nizde metinleri nasıl kalın yapabileceğinizi bulmak için okumaya devam edin.

Apple TV'de Metnin Okunmasını Kolaylaştırmak: Kalın Metin

Not: Devam etmeden önce, bu özelliğin en az dördüncü nesil Apple TV ve sonraki sürümlerde kullanılabildiğini hatırlatalım.

İlk önce Apple TV'nizdeki Ayarlar uygulamasını açın.

Sonra Genel'i ve ardından Erişilebilirlik'i seçin.

Şimdi arayüz başlığının altındaki Kalın Metin seçeneğini seçin ve ardından Siri uzaktan kumandanızdaki dokunmatik yüzeye basın.

TV ekranınızda kalın metnin etkinleştirilmesinin Apple TV'yi yeniden başlatmanızı gerektireceğini belirten bir bildirim görünür. Devam etmek için devam et'i seçin. Apple TV'niz yeniden başlatılacak.

Apple TV'niz yeniden başlatıldığında, kalın metin seçeneği, tvOS arabirimi boyunca Apple TV'nizin her bir noktasında etkinleştirilir.





Daha önce yürürlükte olan ince San Fransisco fontuna geri dönmek isterseniz, yukarıda listelenen adımları tekrar izleyin ve Erişilebilirlik ekranında tercih ettiğiniz yazı tipi stilini seçin. Apple TV'niz yeniden başlayacak ve çalıştığında ince yazı tipi etkin olacak.

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