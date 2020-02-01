



Geçtiğimiz yıl, Valve, popüler MOBA serisine dayanan ilk otomatik satranç oyunu Dota Underlords'un ilk sürümünü yayınladı. Valve geçen yazdan bu yana, oyunun ince ayarlarını yapmak ve çıkışa hazır hale getirmek için bir sürü güncelleme yayınladı.

Dota Underlords iOS ve Android'de Erken Erişimden Çıkıyor

Bugün geliştiriciler, Dota Underlords'un Erken Erişim'den ayrılmadan ve Sezon 1'i başlatmadan önce son büyük güncellemesini aldığını duyurdular. Valve'e göre, oyun önümüzdeki ay piyasaya sürüldüğünde daha fazla yeni özellik, içerik ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri sunulacak.

Çıkış tarihinden bahseden Valve, Dota Underlords'un 25 Şubat'ta PC, Android ve iOS'te yayınlanacağını doğruladı, bu anlamda yaklaşık bir ay sonra herkes Underlords oynayabilecek. Dota Underlords'un 1. Sezonu, büyük olasılıkla oyuncular için yeni ödüller ve muhtemelen daha iyi ödüller almak isteyenler için de premium Battle Pass sunacak.





Zira Underlords açık betası yalnızca Dota Battle Pass sahiplerine açıktı ve bu yüzden ödüller sadece Battle Pass'a özgü olabilir veya mobil oyuncular için özel olarak yeni bir Pass sunulabilir. Her durumda, Valve önümüzdeki haftalarda Sezon 1 hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını söyledi, bu yüzden daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum