



ABD'li düzenleyici kurum FCC, müşterilerinin gerçek zamanlı konum verilerini izinsiz satan şirketlere karşı harekete geçiyor. Bu bilgilerle üçüncü taraf firmalar akıllı telefon kullanıcılarını takip edebiliyor. FCC, geçtiğimiz Mayıs ayında LocationSmart adlı kusurlu bir şirkete dair yayımlanan raporu incelemeye almıştı. Akıllı telefonlardan gerçek zamanlı veriler toplayan şirket verilerin Verizon, T-Mobile, AT&T ve Sprint üzerinde çalışan herhangi bir telefondan alınmasına izin veriyordu.

FCC, Konum Verilerini Karaborsaya Satan Operatörler Tespit Etti

Şimdi FCC'nin İcra Dairesi'nin kapsamlı soruşturmasını tamamladığı ve bir veya daha fazla telefon operatörünün. federal yasaları ihlal ettiği sonucuna vardığı bildirildi. Buna göre kullanıcıların gerçek zamanlı konum verilerini satan operatörler tespit edildi.

Şimdi büyük soru, hangi taşıyıcıların bu ihlale dahil olduğu ve FCC'nin cezasının tam olarak ne olacağı yönünde. Haziran 2018'de Verizon ve AT&T, üçüncü taraf firmalara müşteri konum verileri satmayı bırakacaklarını söylemişti. Ve geçen Mayıs ayında büyük ABD operatörlerinin her birine karşı aynı eylemlerden birinci sınıf dava açılmıştı.

Bu operatörlerin müşterileri olan davacılar, konum verilerinin, veri toplayıcılara satıldığını iddia ediyor. Bu veri toplayıcıların ise aynı verileri örneğin, kefaletle serbest bırakılan birini arayan kelle avcıları gibi kişilere karaborsadan satıldığını belirtiyor.





FCC karaborsanın bu verilerle neler yapabileceğini düşünmek ürpertici diyor.

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