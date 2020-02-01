



Galaxy S20 sızıntıları geçen ay su gibi aktı, ancak bu sefer sızıntının kaynağı Samsung. Şirketin "yeni Galaxy telefonunu rezerve etmenizi" sağlayan bir kayıt sayfası var – Sayfada Galaxy S20'nin tam olarak hangi tarihte çıkacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy S20 Ne Zaman Çıkacak? Tarih Açıklandı

Teknik olarak bu sayfa sizi Samsung'un e-posta listesine ekliyor. Listeye girmenin S20'yi ön sipariş vermek olmadığı veya sizi listede ön sıraya almadığı söyleniyor. Ancak kayıt olmak S20 haberlerini ilk önce almanızı sağlayabilir. Aynı sayfada Samsung Galaxy S20'nin 6 Mart'ta çıkacağı belirtiliyor.

Geçen yılın aksine, Samsung bize henüz eski cihazları getirerek yeni S20'ye ne kadar indirimle sahip olacağımızı söylemiyor. Ancak genelleme yapılıyor ve "uygun cihazlar ve aksesuarlar" için özel bir 35$ indirim alındığı söyleniyor.





Sayfa ayrıca 6 Mart'a kadar teslimat sözü veriyor. Yani S20 muhtemelen tam olarak bu tarihte veya civarında çıkış yapmış olacak. Galaxy S20 serisinin 11 Şubat'taki Unpacked etkinliğinden tanıtılması bekleniyor.

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