



Facebook'un 2011'de sizi fotoğraflarda etiketlemeye başladığını hatırlıyor musunuz? Bu, şirketin yüz tanıma yazılımını test etmeye başladığı, ancak kimsenin rızası olmadan kullandığı bir yıldı. Kısa bir süre sonra, Facebook aleyhine bir dava açıldı ve 2015'te resmi olarak yasal anlaşmazlık başlatıldı.

Yüz Tanımayı Kötüye Kullanan Facebook 550 Milyon $ Ödeyecek

Dava o zamandan beri toplu dava kategorisine yükseltildi ve Facebook emin şekilde yanlış bir şey yapmadığını söylemeye ve kendini savunmaya devam etti. Bununla birlikte, işler değişti ve şirket şimdi 550 milyon dolarlık bir para cezasına razı olmaya hazır gibi görünüyor ve cezayı davayı ilk olarak başlatan Illinois'li bir kullanıcı grubuna ödeyecek.

Facebook'un sözcüsüne göre, şirket, şirketin ve hissedarların yararına olması için bu konuyu hızla ilerletmek istiyor.

2011 yılından bu yana, Facebook insanlardan yüz tanıma yazılımını kullanma iznini istemeye başladı, bu yönüyle şirket alacağı cezayı bir nebze hafifletmiş oldu.





Özellik ilk olarak Aralık 2017'de yüz tanıma olarak yeniden adlandırıldı ve böylelikle insanlar tarafından daha kolay bir şekilde açıp kapatılabilir hale geldi. Ve Facebook 2019'da daha fazla gizlilik odaklı görünme yönünde adım atmak için özelliği varsayılan olarak kapattı.

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