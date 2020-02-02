



Türkiye gibi çoğu ülkede henüz 5G yok olmamasına rağmen araştırmacılar halihazırda yeni nesil kablosuz ağ teknolojileri üzerinde çalışmaya başladılar. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yakın zaman önce hazırlık çalışmalarına başladı ve uzmanlar, hızların mevcut 5G hızlarından 8.000 kat daha yüksek olabileceğine inanıyorlar.

6G Saniyede 1000 GB İndirme Hızı Sunacak

Çalışma grubunun üyelerine göre, 6G yaklaşık 1 TB / sn'lik akıl almaz hızlara ulaşabilecek. Düzinelerce araştırmacı ve uzman iş başında ama biz hala halka sunulmasından yıllarca uzaktayız. Referans olarak göstermek gerekirse, kullanmaya başladığımız 5G ağı 2008'den beri geliştiriliyor.

5G ile IoT'nin ön görülen entegrasyonu olması gerektiği gibi gerçekleşirse 6G dönemi büyük olasılıkla bizlere bir kez daha yeni bir internet bağlantı perspektifi sunacaktır.





Ticari 6G ağının çıkış yapmasından hala çok uzakta olduğumuzdan bu tür yüksek hızlı ve düşük gecikmeli ağların gerçekten kullanılabilir olup olmayacağı henüz belirsizdir. Yine de, eğer bu ilk tahminler doğru çıkarsa 6G ile bir saniyede 4K kalitede 40 ila 50 film indirmeniz mümkün olacak.

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