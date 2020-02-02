eSIM Nedir?





eSIM en basit anlamıyla gömülü SIM demektir. Bu, fiziksel SIM veya SIM yuvasına ihtiyacı olmadığı anlamına gelir. Şimdi sahip olduğumuz cihazların aksine SIM yuvasına gerçek bir SIM kart takmazsınız. Öte yandan eSIM, tıpkı SOC (Chip On System) gibi cihaz üretilirken donanımlar arasına gömülmüştür. Şebekeleri değiştirmek veya SIM'leri değiştirmek istediğinizde işlemler tamamen farklılaşır. eSIM'de böyle bir işlemi yaparken eski bilgilerin üzerine yeni operatör bilgiler yazılıyor. iPhone XR, XS ve XS Max eSIM ile geldiler. Ancak operatörler arasında geçiş yapmayı da aslında kolaylaştırıyor.

eSIM Hakkında

Eldeki mobil operatörler de eSIM'i destekliyor çünkü çok sayıda fiziksel SIM kart üretme maliyetinden tasarruf edecekleri için hoş bir gelişme olarak karşılıyorlar. Yani hem mobil operatörler hem de biz tüketiciler için kazan-kazan durumu olduğu söylenebilir.





Artıları / faydaları

Akıllı saatler, Fitness bileklikleri, kişisel asistanlar vb. eSIM destekleyebilecek.

Önceki Nano Sim'e kıyasla daha küçük boyutta.

Kullanım kolaylığı.

Daha iyi su geçirmez / suya dayanıklı akıllı telefonlara doğru adım.

Hasarlı / kırık SIM kart riskini ortadan kaldırır.

Eksileri

Teknoloji biraz yeni ve şu ana kadar dezavantajı yok. Ancak telefonunuzun hasar gördüğü durumlarda eSIM bozulursa tamir maliyetleri yüksek olabilir. Nano SIM veya ondan önceki SIM standartlarında tek yapmanız gereken bozulan SIM kartı çıkarmaktı. Ancak eSIM çipi hasar gördüğünde değişimi ucuz olmayacaktır. Yine de eSIM'in hasar alması ihtimali hala çok düşüktür.