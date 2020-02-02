



Hem Google Earth hem de Earth Pro'nun web sürümü, kullanıcıların gece gökyüzünde yıldızları görmesine izin verirken, Earth uygulamasının mobil sürümünde bu özellik yoktu. Ancak şimdiye kadar. Akıllı telefonlar artık daha güçlü hale geldiğinden kullanıcılar şimdi dünyayı uzaklaştırdığında Google Earth çoğu yıldızı gösterebiliyor. Geçtiğimiz hafta Google, Dünya'nın etrafındaki bölgeyi çok gerçekçi olmayan şekilde siyah olarak göstermekten memnun olmadığını itiraf etti.

Google Earth Artık Yıldızları Gösteriyor

Google tarafından yapılan değişikliklerle, şimdi dünyayı döndürdüğünüzde Avrupa Güney Gözlemevi'nden toplanan güzel Samanyolu'nun görüntülerini göreceksiniz, yıldızlar dünyanın 50.000 km üzerindeki bir uzay aracından göründüğü gibi tasvir ediliyor. gezegen." Buna ek olarak Google, küresel hava durumu modellerini yansıtan animasyonlu bulutlar da ekledi ve alanla ilgili bilgiler uygulamanın Voyager rehber turunda bulunabiliyor.

Google blog yazısında belirttiği gibi, uygulamanın mobil sürümünün yeni özelliklerini resmen yayımladı. Google, "Her türlü insan Google Earth'ü kullanıyor: Bilim adamları, çevreciler, hükümet ve kar amacı gütmeyen çalışanlar ve gezegeni keşfetmeyi seven vatandaşlar" dedi. Yakınlaştırıp Earth'ün yakın çekim özelliğini keşfedin ya da uzaklaştırın ve büyük resmi net şekilde görün, umarız Google Earth uygulamasını kullanan kişilerin ufukları genişler.





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