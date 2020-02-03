Akıllı TV Nedir?





Akıllı TV ek bir harici kutuya ihtiyaç duymadan çevrimiçi olabilen ve internet tabanlı multimedya içeriklere erişmenizi, yönetmenizi ve görüntülemenizi sağlayan bir işletim sistemi / platform teknolojisidir.

Akıllı TV'ler Nasıl Çalışır?

Akıllı TV'ler geniş bant yönlendiricileri ve bilgisayarları internete bağlamak için kullanılan aynı ethernet veya Wi-Fi ağı üzerinden çevrimiçi içeriklere erişir. Ethernet en kararlı bağlantıyı sunar, ancak akıllı TV farklı bir odada veya yönlendiriciden uzaktaysa, Wi-Fi en uygun yöntem olabilir.

TV bağlandıktan ve açıldıktan sonra, ISS'niz (İnternet servis sağlayıcısı) tarafından istenen tüm giriş bilgilerini girmeniz istenecektir. Akıllı TV, uygulamalar şeklinde sağlanan (akıllı telefondaki uygulamalara benzer) ve mevcut internet kanallarının listesini içeren bir ekran menüsü görüntüler. Bazı uygulamalar önceden yüklenmiştir ancak akıllı TV'ye mağazadan daha fazla uygulama indirebilirsiniz.

Belirli bir kanalın / uygulamanın simgesini tıkladığınızda, seçebileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz içeriklere yönlendirilirsiniz. Akıllı TV menüsünde gezinme ve uygulamaları yönetme yolu markaya ve modele göre değişir.





Akıllı TV Markalarının İşletim Sistemleri

Her Akıllı TV markası farklı Akıllı TV işletim sistemleri ve uygulamaları kullanıyor.

Element, Toshiba, Westinghouse: Amazon Fire TV

Insignia, Hisense / Sharp, Hitachi, TCL, Philips, Element: Roku TV

LG: WebOS

Samsung: Tizen Smart Hub

Element, LeECO, Sharp, Sony, Toshiba, Westinghouse: Android TV

Haier, JVC, LeECO, Philips, Polaroid, Sharp, Skyworth, Soniq, Sony, Toshiba: Chromecast

Philips: NetTV

Sharp: VEWD

Vice: SmartCast veya Internet Apps Plus

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum