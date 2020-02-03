



Çalınan ya da kaybolan telefondan WhatsApp uygulaması nasıl kaldırılır? Bunun için en çok bilinen işlemlerden biri WhatsApp'a (support@whatsapp.com) bir e-posta göndermek, konu kısmına "Kayıp / Çalıntı: Hesabımı devre dışı bırakın" yazmak ve göndermektir. E-postada hesabınızı devre dışı bırakmak istediğinizi açıklayın ve işlemi kolaylaştırmak için mümkünse telefon numaranızı onlara bildirin.

Çalınan veya Kaybolan Telefondaki WhatsApp'ı Silmek

E-posta gönderildikten sonra hesabınız en fazla 30 gün süreyle geçici olarak devre dışı bırakılacaktır. Hesabınız tamamen silinmeyecek ve kişileriniz profilinizi görmeye devam edecek ve size mesaj gönderebilecek.

Yeni bir cihaz ve yeni bir SIM satın aldığınızda ise WhatsApp'ınızın yeniden etkinleştirilmesini isteyebilirsiniz. Tüm gruplarınız ve kişileriniz geri yüklenir ve engellendiğiniz sırada gönderilen tüm iletileri hemen alırsınız. Otomatik yedekleme işlevini etkinleştirdiyseniz, eski konuşmalarınıza, fotoğraflarınıza, videolarınıza ve diğer her şeye erişebilirsiniz.

SIM'i Kilitleyin

Çalınan, kaybolan cihazda ilk yapılması gereken şey, mobil operatörünüzü aramak ve SIM'i kilitlemelerini istemektir.

Arkadaşlarınıza ve Ailenize Bildirin

Telefonunuz kilitli olsa bile, cihazınız bir Wi-Fi ağına bağlıyken WhatsApp'tan mesaj gönderip alabilir. Bu nedenle tüm yakınlarınıza cihazınızı kaybettiğinizi veya çalındığını bildirebilirsiniz. Bu şekilde, herkes şüpheli bir mesaj alırsa hazırlıklı olacaktır.





WhatsApp'ı Kaybolan, Çalınan iPhone'dan Silmek

iOS cihazlarda çalınan, kaybolan iPhone / iPad cihazı önce yapılandırmış olmak gerekiyor. https://www.icloud.com/#find adresine gidin, Apple ID'nizle giriş yapın ve silmek istediğiniz cihazı seçin ve iPhone'u Sil seçeneğine dokunun. Böylece WhatsApp'ı uzaktan silmiş olursunuz.

WhatsApp'ı Kaybolan, Çalınan Android'den Silmek

Google'ın Cihazımı Bul özelliği Android için sunulan harika bir hizmettir. Telefonunuzun belleğini uzaktan silmenizi sağlar. İşte nasıl kullanacağınız:

Bu bağlantıya gidin: Android Cihazımı Bul

Cihazınızda kullandığınız Google hesabına erişin.

Google'ın cihazınızın yerini haritada gsötermesini bekleyin.

Parolanızı sıfırlayın veya yoksa yeni bir tane oluşturun.

Son olarak gerçekten önemli bilgiler varsa cihaz belleğini temizleyin.

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