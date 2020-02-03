



MediaTek, amiral gemisi oyuncu çipseti Helio G90'ı 2019'un ortalarında çıkardı ve Redmi Note 8 Pro'nun popülaritesine bakılırsa önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. MediaTek'in oyuncular için daha da uygun bir çözümü var – Helio G80. Geçen ay tanıtılan G90 ve G70 arasına yerleşmesi planlanıyor.

MediaTek Helio G80 Özellikleri Açıklandı: Orta Sınıf Oyuncu Çipseti

SoC, 12 nm üretim süreci üzerine inşa edilmiş ve 2.0 GHz'de çalışan 2x Cortex-A75 çekirdeği olan sekiz çekirdekli bir CPU'ya sahip. Diğer çekirdekler 1.8 GHz'de çalışan 6x Cortex-A55'ten oluşuyor. Pratik olarak G70 ile aynı ancak küçük çekirdekler biraz daha düşük saat hızına sahip. Altı Cortex-A55 çekirdeği 1.8 GHz yerine 1.7GHz'de çalışıyor. Fark aslında küçük.

Her iki çip de aynı Mali-G52 GPU'yu paylaşıyor, ancak farklı hızlarda çalışıyorlar. G80, 950MHz GPU'ya sahipken G70, 820MHz'e yerleşiyor.

Helio G80, MediaTek'in HyperEngine Game teknolojisi ve dahili VoW (uyandırma sırasında ses) gibi üst düzey özelliklerinden yararlanır. İkincisi, ses yardım hizmetleri için güç tüketimini azaltırken HyperEngine daha akıcı oyun deneyimi vaat ediyor (aynı özellik G90'da var).





HyperEngine teknolojisinin avantajları arasında sistem yavaş internet bağlantısı algıladığında oyun sırasında LTE+ ile WiFi bağlantısı arasında akıllı geçiş yapması var. Ve elbette, CPU ve GPU performansını aktif olarak yöneterek kararlı oyun performansı sağlar.

İki çipin bu ay bazı pazarlarda çıkması bekleniyor. Çipler doğrudan yeni telefonlarla piyasaya sürülecek ve daha sonra Türkiye gibi küresel pazarlara da ulaşacak.

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