



Samsung son aylarda yeni katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Flip'i hazırlamakla uğraşıyordu. Şimdiye kadar cihazın render'larını ve bazı canlı görüntülerini gördük, ancak şimdi göz kamaştırıcı mor renkli versiyonunun gösterildiği ilk canlı videosunu izliyoruz.

Samsung Galaxy Z Flip'in İlk Videosu

19 saniyelik kısa videoda Z Flip'in 1 inç boyutlu küçük bildirim panelini ve çift 12MP kameralarını görüyoruz. Katlanabilir cihaz hem kapalı hem de açık halde gösteriliyor. Cihazın dış yüzeyi oldukça yansıtıcıdır, ışığa bağlı olarak mor ve pembe tonlar arasında geçiş yapmakta. Kullanıcının telefonu tek parmağıyla zahmetsizce açtığını görüyoruz ve ardından 22:9 en boy oranıyla 6,7 ​​inç uzunluğundaki "Infinity Flex" ekran ortaya çıkıyor.

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Videoda ekranın ortasında kırışıklık görülmüyor ancak kırışıklığın günlük kullanımda ortaya çıkıp çıkmadığını anlamak için biraz daha beklememiz ve Z Flip'e bizzat dokunmamız gerekecek. Samsung Galaxy Z Flip'in arka tarafında hiçbir logo veya metin olmadığı da dikkat çekiyor.





Galaxy Z Flip Özellikleri

Bu arada Galaxy Z Flip, Geekbench'te SM-F700N model numarasıyla da görüldü. Cihaz, tek çekirdekte 618 ve çok çekirdekli departmanda 2421 puan aldı. Skor sayfasında 8GB RAM ve Android 10 ile birlikte Snapdragon 855+ yonga seti onaylanıyor. Her zamanki gibi, yeni bilgiler ortaya çıktığında sizi haberdar edeceğiz.

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