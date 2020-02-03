



Aşağıda WhatsApp mesajlaşma platformunda bir hesabın neden ve nasıl yasaklanabileceği ihtimalleri üzerinde duracağız. WhatsApp hesabınızın banlanmasını önlemek için aşağıdakileri yapabilirsiniz.

WhatsApp'ta Bir Hesap Neden ve Nasıl Banlanır?

WhatsApp kullanıcıları, yasal olmayan içerikler paylaşması nedeniyle bir kişiye veya gruba karşı şikayette bulunabilir. WhatsApp şikayetin yasal olduğunu düşünüyorsa hesap devre dışı bırakılabilir.

Bir kişi veya grup tarafından uygunsuz mesajlar, resimler veya belgeler gönderilmesi WhatsApp hesabının banlanarak devre dışı bırakılmasını sağlar. Örneğin çok fazla kullanıcı tarafından engellenmek hesabınızın yasaklanmasını sağlayabilir.

Bir kimseyi taklit ederseniz WhatsApp hesabınız yasaklanabilir. Bu nedenle, başka birinin kimliğini kullanarak bir hesap oluşturmaktan uzak durmak gerek.

Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeren herhangi bir içeriği paylaşmak, WhatsApp'ta yasaklanmanıza neden olabilir.

Sahte haberleri veya yanıltıcı ifadeleri paylaşmak WhatsApp'ta yasaklanmanıza neden olabilir.

Toplu mesajlaşma, otomatik mesajlaşma, otomatik arama gibi izin verilmeyen iletişim yöntemleri kullanan kişi WhatsApp yasağıyla karşılaşır.

WhatsApp, WhatsApp sunucularını hacklemeye çalıştığınızı doğrularsa, herhangi bir kişiyi gözetlemek veya yasa dışı şekilde bilgi almaktan hesabınızı devre dışı bırakır.

WhatsApp'ın yazılım kodunu değiştirmeye çalışırsanız hesabınız yasaklanabilir.

" WhatsApp Plus " uygulaması platform tarafından desteklenmediğinden kullanmak yasaklanmaya neden olur. Bu kurala aykırı davranmanız sizi WhatsApp'tan banlatır.

" uygulaması platform tarafından desteklenmediğinden kullanmak yasaklanmaya neden olur. Bu kurala aykırı davranmanız sizi WhatsApp'tan banlatır. Telefonunuzda kayıtlı olmayan birçok numaraya mesaj gönderdiğinizde, spam olarak etiketlenebilirsiniz ve WhatsApp'da yasaklanmaya neden olabilir.

Tek bir IP altında birden çok WhatsApp hesabı çalıştırmak da yasaktır.

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