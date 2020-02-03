Aşağıda WhatsApp mesajlaşma platformunda bir hesabın neden ve nasıl yasaklanabileceği ihtimalleri üzerinde duracağız. WhatsApp hesabınızın banlanmasını önlemek için aşağıdakileri yapabilirsiniz.
WhatsApp'ta Bir Hesap Neden ve Nasıl Banlanır?
- WhatsApp kullanıcıları, yasal olmayan içerikler paylaşması nedeniyle bir kişiye veya gruba karşı şikayette bulunabilir. WhatsApp şikayetin yasal olduğunu düşünüyorsa hesap devre dışı bırakılabilir.
- Bir kişi veya grup tarafından uygunsuz mesajlar, resimler veya belgeler gönderilmesi WhatsApp hesabının banlanarak devre dışı bırakılmasını sağlar. Örneğin çok fazla kullanıcı tarafından engellenmek hesabınızın yasaklanmasını sağlayabilir.
- Bir kimseyi taklit ederseniz WhatsApp hesabınız yasaklanabilir. Bu nedenle, başka birinin kimliğini kullanarak bir hesap oluşturmaktan uzak durmak gerek.
- Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeren herhangi bir içeriği paylaşmak, WhatsApp'ta yasaklanmanıza neden olabilir.
- Sahte haberleri veya yanıltıcı ifadeleri paylaşmak WhatsApp'ta yasaklanmanıza neden olabilir.
- Toplu mesajlaşma, otomatik mesajlaşma, otomatik arama gibi izin verilmeyen iletişim yöntemleri kullanan kişi WhatsApp yasağıyla karşılaşır.
- WhatsApp, WhatsApp sunucularını hacklemeye çalıştığınızı doğrularsa, herhangi bir kişiyi gözetlemek veya yasa dışı şekilde bilgi almaktan hesabınızı devre dışı bırakır.
- WhatsApp'ın yazılım kodunu değiştirmeye çalışırsanız hesabınız yasaklanabilir.
- "WhatsApp Plus" uygulaması platform tarafından desteklenmediğinden kullanmak yasaklanmaya neden olur. Bu kurala aykırı davranmanız sizi WhatsApp'tan banlatır.
- Telefonunuzda kayıtlı olmayan birçok numaraya mesaj gönderdiğinizde, spam olarak etiketlenebilirsiniz ve WhatsApp'da yasaklanmaya neden olabilir.
- Tek bir IP altında birden çok WhatsApp hesabı çalıştırmak da yasaktır.
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