



Android Nougat piyasaya sürülmesinden önce, Android sistem güncelleme dosyalarını depolamak sistem önbelleğini kullandı. O zamandan beri Android, güncellemeleri yüklemek için farklı bir yöntemi tercih ediyor.

Android Telefonda System Cache (Sistem Önbelleği) Nedir?

Modern telefonların çoğunda artık sistem önbelleği bile yok. Sistem önbelleği telefonun ana belleğinden ayrı bir bölümde bulunuyor. Depolanan dosyalar kullanıcı tarafından erişilebilen bellekte yer kaplamaz: Sistem önbelleğini silmek yeni uygulamalar indirmenize, dosyalar depolamanıza veya daha fazla kedi fotoğrafı kaydetmenize izin vermez.

Sistem önbelleği, uygulamalar tarafından depolanan ve söz konusu uygulamaya özgü verilerden de farklıdır. Örneğin, Spotify daha hızlı (ve çevrimdışı) çalma için müziklerini önbelleğinde saklar.

Her uygulamanın, sistem önbellek dosyasından ayrılmış ve kullanıcı tarafından erişilebilir yer kaplayan kendi önbellek dosyaları var. Önbelleği temizlemek fazladan yer açmak için harika bir yoldur ancak uygulama tekrar önbelleği kullandıkça yeniden boş yer kaplayacağını unutmayın; bu nedenle, daha fazla alana ihtiyacınız varsa önbelleği silmek kalıcı bir çözüm değildir.

Sistem Önbelleğini Temizlemeli misiniz?

Sistem önbelleğinin temizlenmesi herhangi bir soruna neden olmaz, ancak kısa süreli geçici çözüm sunar. Burada saklanan dosyalar cihazın o anda her seferinde tekrar oluşturmak zorunda kalmadan kullanacağı dosyalar oluyor. Önbelleği temizleseniz bile sistem bir dahaki sefere ihtiyacı olduğunda bu dosyaları yeniden oluşturur (tıpkı uygulama önbelleğinde olduğu gibi).





Sistem önbelleğini temizlemenin yardımcı olduğu bazı zamanlar var. Örneğin bazen bu dosyalar zarar görür ve sorunlara neden olabilir. Telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız ve artık başka seçeneğiniz yoksa sistem önbelleğini temizleyin.

Telefonun sistem önbelleğini temizlemek için önce cihazı kurtarma modunda yeniden başlatmanız gerekir. Bunu yapmak için cihazı kapatın, ardından telefon açılana kadar güç ve ses azaltma düğmesini basılı tutun.

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