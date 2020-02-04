Android'de Spotify Çalma Sorunlarını Düzeltmek





Bunlar Android telefonunuzda Spotify ile yaşadığınız oynatma sorunlarını çözmeye yarayan etkili yöntemlerdir:

"Pil Tasarrufu" Modunu Devre Dışı Bırakma

Pil Tasarrufunu Devre Dışı Bırakma "modu oldukça basittir. Sadece:

Ekranınızın üst kısmından aşağı kaydırın.

Devre dışı bırakmak için "Pil Tasarrufu" na basın.

Bu noktada uyulması gereken talimatlar farklılık gösterebilir, adımlar sahip olduğunuz cihazın yaşına ve modeline bağlıdır. Örneğin bir Samsung'unuz varsa yapmanız gerekenler:

Ayarlarınıza gidin.

"Güç Tasarrufu Modu" na (veya "Güç Tasarrufu") aşağı kaydırın ve kapatın.

Spotify Uygulamasını Yeniden Yükleme

Sorun devam ederse, uygulamayı kaldırıp cihazınıza yeniden yükleyebilirsiniz. Bu işlem her şeyi düzeltilebilir. Play Store'dan tekrar indirilebilirsiniz.





Spotify Hesabınızdan Çıkış Yapın

Bu sorundan kurtulmanın başka bir yolu, tüm cihazlardaki hesabınızdan çıkış yapmaktır, bu adım bir tür yeniden başlatma görevi görür. Adımlar şöyle:

Kişisel bilgisayarınızdaki veya Mac bilgisayarınızdaki Spotify sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki "Profil" i seçin ve menüden "Hesap" ı seçin.

Aşağı kaydırın ve "Her Yerden Çıkış Yap" ı seçin.

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