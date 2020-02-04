Poco X2 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu





Poco X2, Poco F1'in doğrudan ardılı değil, ancak beklendiği gibi şu anda Çin'de mevcut olan Redmi K30'un isim değiştirmiş hali. Akıllı telefon Snapdragon 730G SoC tarafından destekleniyor, kutudan MIUI 11 ile çıkıyor ve 6GB / 64GB, 6GB / 128GB ve 8GB / 256GB olmak üzere üç bellek yapılandırmasıyla geliyor.

Poco X2 Özellikleri Belli Oldu

Poco X2, FullHD+ çözünürlüğünü 6.67 inç 20:9 RealityFlow ekranı ile sunuyor. 120Hz yenileme hızına sahiptir, HDR 10'u destekler ve 20MP ve 2MP selfie kameralar için sağ üst köşede hap şeklinde bir delik vardır.

Arka tarafta Poco X2, 64MP Sony IMX686 ana kamera, 8MP ultrawide, 2MP makro ve 2MP derinlik sensörü birimlerinin bir kombinasyonunu dörtlü kamera kurulumu ile sunuyor. Akıllı telefon RAW görüntü desteği ile geliyor, 960FPS ağır çekim videolar kaydedebilir ve VLOG modu vardır.

Snapdragon 730G ile çalışan X2, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip ve USB-C bağlantı noktasından 27W'a kadar güç çeken 4.500 mAh pil içeriyor. 3.5mm kulaklık jakı ile birlikte gelir ve Poco'nun ısıyı %300 daha hızlı dağıtabileceğini iddia ettiği sıvı serin teknolojisine sahip.

Poco X2'nin diğer özellikleri arasında IR Blaster, P2i su itici kaplama, VoWiFi ve Yüksek Çözünürlüklü Ses var.





Poco X2 üç renkte sunulur – Atlantis Mavisi, Matris Moru ve Phoenix Kırmızısı.

6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip temel model 225 $ / 205 € ve 15 $ / 13 € farkla depolamayı iki katına çıkarabilirsiniz. Ve 8GB RAM ve 256GB depolama ile gelen premium modeli seçmek istiyorsanız, 280 $ / 255 € fiyatı var.

Poco X2, 11 Şubat'tan itibaren satışa sunulacak. Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmiyor.

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