Spotify Dilini Değiştirmek (Android, iOS)





Android, iPhone veya iPad'de Spotify dilini değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin. İşlemler oldukça basit ve her model için aşağı yukarı aynıdır.

Spotify Dilini Değiştirmek (iOS)

Aşama#1. Öncelikle, iPhone veya iPad'inizdeki Ayarlar uygulamasını açın.

Adım#2. Ardından, Genel seçeneğine dokunun.

Aşama#3. Şimdi, ekranı aşağı kaydırmanız ve "Dil ve Bölge" seçeneğine dokunmanız gerekiyor.

Adım#4. Ardından, Cihaz Dili üzerine dokunun.

Adım#5. Şimdi, kullanmak istediğiniz dili seçip Bitti üzerine dokunun.

Adım#6. Son olarak, seçiminizi onaylayın.

Spotify Dilini Değiştirmek (Android)

Android cihazınızda Spotify dilini değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilir. Adımlar hemen her Android telefon için aynıdır.

Aşama#1. Android cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın.

Adım#2. Ardından, Diller ve Girdi'ye dokunun.

Aşama#3. Şimdi Diller'e dokunmanız ve ardından "Dil Ekle" yi seçmeniz gerekiyor.

Adım#4. Şimdi tercih ettiğiniz dili seçmeniz ve onaylamanız gerekiyor.

Hem iOS'li iPhone, iPad hem de Android telefonda Spotify dilini değiştirmek için tüm yapmanız gerekenler bunlardı. Bu yolla Türkçe, İngilizce veya Almanca gibi Spotify tarafından desteklenen dillerden herhangi birini kolaylıkla seçebilirsiniz.





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