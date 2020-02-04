Spotify Hesabını Facebook'a Bağlamak





Facebook'un entegrasyonundan sonra Spotify, en sevdiğiniz şarkıları paylaşmanıza, arkadaşlarınızın ne dinlediğini görmenize ve ortak çalma listeleri yapmanıza olanak tanır. Spotify hesabınızı henüz Facebook'a bağlamadıysanız, uygulamayı şaşırtıcı kılan temel özelliklerden mahrum kalıyorsunuz demektir. Neyse ki, Spotify'ı Facebook'a bağlamak karmaşık değil. Spotify hesabınızı Facebook'a nasıl bağlayacağınızı görün:

Spotify Hesabını Telefondan Facebook'a Bağlamak

iOS veya Android cihazınızda Spotify uygulamasını başlatın.

Sağ üst köşedeki ayarlar simgesini seçin.

Ayarlar altında, "Sosyal" i seçin.

Menünün aşağısında yer alan "Facebook'a Bağlan" ı seçin.

Facebook giriş bilgilerinizi yazın, ardından onaylamak için "Tamam" ı seçin.

Spotify'ı Bilgisayardan Facebook'a Nasıl Bağlarım?

Mac'inizde veya kişisel bilgisayarınızda Spotify'ı başlatın.

Sağ üst köşedeki adınıza ve ardından açılır listeden "Ayarlar" a basın.

"Facebook" altında, "Facebook'a Bağlan" a dokunun.

İşlemi tamamlamak için Facebook giriş bilgilerinizi yazın.

Spotify'ı hem telefonda hem de bilgisayarda Facebook'a bağlamak bu kadar kolay. Şimdi Facebook üzerinden Spotify'ın gelişmiş özelliklerinden yararlanabilirsiniz.





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