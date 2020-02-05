



Instagram, kullanıcılarının paylaşımlarına GIF eklemelerine izin veren birçok sosyal hizmetten biridir, ancak GIF paylaşımına dair işlevleri oldukça kısıtlı. Arkadaşınızın hikayelerde animasyonlu bir etiket paylaştığını ve buna bir GIF ile cevap vermek istediğinizi varsayalım. Instagram'da bu mümkün değil, ya da en azından bugüne kadar değildi.

Instagram'ın Yeni GIF Özelliği

Bugünün erken saatlerinde Instagram, kullanıcıların artık GIPHY'den çekilen GIF'leri kullanarak arkadaşlarının hikayelerine cevap verebileceğini duyurdu. Yeni özellikten yararlanmak için Instagram kullanıcılarının uygulamalarını App Store veya Google Play Store üzerinden güncellemeleri gerekiyor.

What's the first GIF you're going to send? pic.twitter.com/EqyU7adjkj — Instagram (@instagram) February 4, 2020

Instagram'ın duyurudan kısa bir süre sonra paylaştığı tweet'in aldığı yanıtlara bakılırsa, hikayelere GIF'lerle cevap verme özelliği hoş karşılanmış gibi görünüyor. Yeni GIF özelliğini şimdi denemek için uygulamanızı güncellediğinizden emin olun.





Bu arada Instagram geçtiğimiz haftalarda direkt mesajlara tepkilerle cevap verme özelliğini test ettiğini açıkladı. Özelliğin iOS ve Android cihazlara ulaşması fazla uzun sürmemeli. Ve elbette Instagram'ın planladığı ve henüz duyurmadığı daha birçok özellik daha test ediliyor.

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