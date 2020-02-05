



Bazılarınızın LG'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi G9 ThinQ'yu bu ayın sonunda görmeyi beklediğini biliyoruz, ancak Güney Koreli şirket Corona virüs nedeniyle akıllı telefonunu Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020'de ortaya çıkarmayacak.

LG ve ZTE Corona Virüs Nedeniyle MWC 2020'de Yok

Çeşitli medya yayınları LG'nin ticaret fuarından olmayacağını bildirdikten sonra şirket kararı doğrulayan resmi bir açıklama yaptı. Akıllı telefon devi, bu ayın ilerleyen saatlerinde corona virüs endişeleri üzerine MWC 2020'de mevcut olmayacağını duyurdu.

LG Electronics, yakın zaman önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından, virüs Çin'in dışına yayılmaya devam ettiği için, küresel acil durum ilan edilen yeni koronavirüs salgını ile ilgili durumu yakından izliyor. Öncelikle çalışanların, ortakların ve müşterilerinin güvenliğini göz önünde bulunduran LG, bu ay İspanya'nın Barselona kentinde MWC 2020'ye katılmamaya karar verdi. Bu karar, yüzlerce LG çalışanının potansiyel olarak virüse maruz kalma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Durum göz önüne alındığında LG, yeni ürünlerini önümüzdeki aylarda açıklanacak ayrı etkinliklerde tanıtacağını söyledi.

Bu arada ZTE de Axon 10s Pro duyurusunu, 5G ile ilgili etkinliğini ve bazı MWC 2020 basın etkinliklerini de iptal etmeye karar verdiğini bildirdi. ZTE'nin MWC 2020'yi tamamen atlayıp atlamayacağı belirsiz.





GSM Association (GSMA) ise, MWC 2020'nin 24-27 Şubat arasında gerçekleşeceğini ancak koronavirüsün fuarda düzenlenen etkinlikler üzerindeki etkisini izlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğini duyurdu.

Ayrıca, GSMA, virüsün yayılmasını hafifletmeye yardımcı olmak için zaten önlemler uyguladığını doğruladı, bu nedenle virüsün etkisinin minimum olmasını bekliyor.

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