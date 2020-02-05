



Samsung cihazlarda tek elle nasıl yazılır merak edilen konular arasında. Bunun için tek elle kullanım modunu etkinleştirebilirsiniz. Samsung'un geniş ekranlı akıllı telefonları (Samsung Galaxy Note 10 gibi) video izlemek ve çoklu görevler için harikadır. Ancak, büyük bir ekran, büyük bir klavye, tek elle yazmayı çok zorlaştırır. O nedenle Samsung tek elle kullanım modu sunuyor.

Samsung'da Tek Elle Kullanım Modu

Samsung, büyük telefonlarına klavyeyi daha yönetilebilir bir boyuta daraltan ve tek elle yazma sağlayan akıllıca bir seçenek ekledi. Tek elle modun, desteklenen büyük ekranlı Samsung cihazlarda nasıl kullanılacağı aşağıda açıklanmıştır.

Tek elle daha kolay kullanım için akıllı telefonunuzun ekran boyutunu azaltabilirsiniz. Tek elle modunu ayarlamak için aşağıdakileri yapın:





Ayarlar> Gelişmiş özellikler'e gidin.

Hareketler ve işaretler'i seçin.

Tek elle moda dokunun ve etkinleştirin.

Hareket (etkinleştirmek için çapraz yukarı kaydırılır) veya Düğme (etkinleştirmek için home tuşuna 3 kez basılır) arasında seçin yapın.

Tek elle modunu kullanırken soldan sağa geçmek ve kenarları değiştirmek için ok tuşuna dokunun.

Samsung cihazınızda tek elle kullanım modu çalışmazsa güvenli modda çalışıp çalışmadığını deneyin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum