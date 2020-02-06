



Birçok Apple iPhone kullanıcısının bir de Mac'i var. Dolayısıyla hem iOS hem de macOS cihazına sahip olanlar için işleri kolaylaştırmak adına Mart ayında Apple uygulamalara evrensel satın alım işlevini getirecek. Böylece Mac App Store'dan bir uygulama satın alırsanız, uygulamanın App Store sürümüne de sahip olacaksınız.

iOS ve macOS Sahipleri Artık Aynı Uygulamayı Bir Kez Satın Alacak

Apple Çarşamba günü geliştiricilerine, müşterilerinin bir uygulama veya uygulama içi satın alma işlemi için artık bir kez ödeme yapabileceğini ve yukarıda belirtilen platformlarda ortak olarak kullanabileceğini söyledi. Apple geliştiricilere şunları yazdı: "Mart 2020'den itibaren, müşterilerin uygulamanızın ve uygulamalarınızın keyfini daha iyi çıkarmasına olanak tanımak için uygulamanızın iOS, iPadOS, macOS ve tvOS sürümlerini evrensel bir satın alma olarak sunabileceksiniz. Böylece platformlar arasında yalnızca bir kez satın alma yapacaklar." Apple, geliştiricilerin Xcode 11.4 beta sürümü ile ortak satın alım özelliğini test etmeye başlayacaklarını söyledi.

Apple, geliştiricilerin uygulamalarını kullanıcılara daha keşfedilebilir hale getirmelerini sağlamak için iOS App Store ve Mac App Store'daki kategorilerin birleştirileceğini söyledi. macOS uygulamaları yakında şu kategorilere sahip olacak: "Kitaplar", "Yiyecek ve İçecek", "Dergiler ve Gazeteler", "Gezinme" ve "Alışveriş".

Buna ek olarak, Mac App Store'daki ayrı "Fotoğraf" ve "Video" bölümleri "Fotoğraf ve Video" adı verilen bir kategori altında birleştirilecek. Ve "Oyunlar" listesindeki "Çocuklar" alt kategorisi artık Mac App Store'da görünmeyecek.





Bu hem iOS hem de macOS kullanıcıları için gerçekten iyi bir haber çünkü artık her bir platform için aynı uygulamayı iki kez satın almak zorunda kalmayacaklar. Apple, Evrensel Uygulama Mağazası fikrini 2021'de uygulamaya koyacaktı. Görünüşe bakılırsa erkene almış.

Apple henüz hem iOS hem de Mac için evrensel bir işletim sistemi oluşturmak istemiyor.

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