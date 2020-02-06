LG G7 ThinQ'da Bataryanın Çabuk Bitmesi Sorunu ve Çözümü





Arka Plan Eşitlemeyi Devre Dışı Bırakma veya Yönetme

Bazen, kullanmadığınız zamanlarda bile uygulamalar cihazınızın arka planında çalışmaya devam eder. Bu uygulamaları devre dışı bırakmayı denemelisiniz. Ayarlar'a giderek bunu kolayca yapabilirsiniz ve ardından aşağı doğru kaydırıp Eşitleme/Senkronizasyon üzerine dokunun. Ayrıca Ayarlar uygulamasına gidebilir, Hesaplar'a dokunabilir ve ardından ihtiyacınız olmayan uygulamalar için eşitlemeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Facebook arka plan eşitlemeyi devre dışı bıraktığınızda, pil ömrünüz uzadığını fark edebilirsiniz.

LG G7 ThinQ'da Güç Tasarruf Modunu Etkinleştirin

Güç tasarrufu modu, LG G7 ThinQ ile birlikte gelen bir özelliktir. Bataryanın hızlı tükenmesi sorununu çözmenize yardımcı olabilecek birçok yararlı özellik sunar. Bu özellikler arasında arka plan verilerini kapatma ve ayrıca cihazın performansını sınırlama seçenekleriniz vardır. GPS'i devre dışı bırakabilir ve ekran kare hızını düşürebilirsiniz. Pilinizi belirli bir yüzdeye ulaştığında bu modu manuel olarak etkinleştirebilir veya otomatik olarak açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

LTE, Konum, Bluetooth'u Devre Dışı Bırakın

İnternet bağlantınızı Bluetooth ve konum izleme ile birlikte açık bırakırsanız çok fazla pil gücü tüketebilirler. Bu özellikleri kullanmadığınız zamanlarda kapatmayı denemelisiniz. Konum servisinin her zaman açık olması gerekiyorsa, telefonunuzu güç tasarrufu moduna da koyabilirsiniz.

Kablosuz Bağlantıyı Devre Dışı Bırakın

LG G7 ThinQ'da Wi-Fi'ı tüm gün açık bırakırsanız, cihazınızın pil ömrünün azalmasına neden olabilir. İnternete bağlı olmanız gerekmediğinde veya kullanılabilir etkin nokta olmadığında, Wi-Fi'ı kapatın. Mobil veri paketiniz varsa, internete mobil veriniz üzerinden bağlanın.

TouchWiz Launcher'ı Değiştirin

TouchWiz Launcher daima cihazınızın arka planında açık şekilde çalışıyor olabilir. Bu durum çok fazla pil gücü tüketir ve ayrıca büyük miktarda bellek alanı kaplar. Daha iyi performans ve pil ömrü için Nova Launcher'ı kullanmanızı öneririz.





İnternet Paylaşımını Azaltın

Akıllı telefonlarımızın sahip olduğu harika bir özellik de interneti diğer cihazlarla paylaşma işlevidir. Hotspot özelliğini cihazınızda etkinleştirdiğinizde, büyük miktarda güç tüketir. Kullanılmadığı zaman bu özelliği kapatmanızı veya kullandığınız frekansı (5 GHz yerine 2.4 GHz gibi) azaltmanızı öneririz.

LG G7 ThinQ'yu Yeniden Başlatın veya Sıfırlayın

LG G7'nizde fabrika ayarlarına sıfırlama yaparak da bu sorunu çözebilirsiniz. Bu yöntemde, LG G7'nizi fabrika özelliklerine geri yüklemeniz gerekecektir. Bu sıfırlama işlevi cihazınızdaki tüm hataları ve aksaklıkları düzeltmenize yardımcı olur. Dolayısıyla pilin, bataryanın hızlı tükenmesi sorununu çözebilir.

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