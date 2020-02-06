



LG G7 ThinQ en üst düzey özelliklere ve teknolojiye sahip olsa da her Android cihazda görülebilen bazı kronik sorunlardan müzdarip olabiliyor. Bazı kullanıcılar LG G7 ThinQ'nun dokunmatik ekranıyla ilgili sorun yaşayabiliyor. Cihazınızın dokunmatik ekranı yer yer yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin.

LG G7 ThinQ'da Dokunmatik Ekranın Yanıt Vermemesi

Dokunmatik ekran sorunu çok sinir bozucu olabilir ve hatta LG G7 ThinQ'nun normal işlevlerini yerine getirmesine engel olabilir. Bazen ekranınızın sadece bir kısmı çalışmayı durdurur ve oyun oynamayı zorlaştırabilir. Mesaj göndermenizi bile engelleyebilir.

Cihazınızı teknik servise götürmeden önce ve ekran değişimi yaptırmadan önce denemenizi tavsiye ettiğimiz birkaç ipucu var. Ekranı yanıt vermeyen LG G7 ThinQ'da dokunmatiği düzeltmek için şunları yapın:

Dokunmatik Test Uygulaması

Öncelikle, LG cihazınızın ekranını test etmeniz gerekir. Bu şekilde, neyin hatalı olduğunu ve nasıl düzeltileceğini daha iyi anlarsınız. Yanıt vermeyen bir dokunmatik ekran genellikle donanım sorunudur. LG G7 dokunmatik ekranınızı test etmek için aşağıdaki uygulamayı yükleyin.





LG G7'nizde Touch Screen Test uygulamasını başlatın.

Mavi bir ekran belirecek. Bu ekranın her bir noktasını boyamaya çalışın.

Eğer bazı noktalarda dokunmanızı algılamıyorsa o halde ekran arızası yaşıyorsunuz demektir.

Ancak dokunmatikte bir sorun yoksa o halde cihazınızdaki ters giden durumu düzeltmek için önce sıfırlayın ve fabrika ayarlarına alarak baştan yükleyin. Sorun çözülecektir.

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