



Çoğu Android kullanıcısı, Google Play Store'un telefonlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu varsayar. Telefonunuzu Çin'de satın almadığınız sürece Play Store her zaman yanınızdadır. Ancak yakında bu durum biraz değişecek gibi görünüyor.

Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo'dan Google Play Store'a Rakip Mağaza

Gerçek şu ki Play Store mağazası telefon üreticilerinin cihazlarında kullanmak için ekstra para ödedikleri bir servis. Çünkü kullanıcılarının istediği ve ihtiyaç duyduğu tüm uygulamalara açılan bir kapıdır. Ancak ABD'nin Huawei yasağının gösterdiği gibi, bu ayrıcalık kolayca ortadan kaldırılabilir ve üreticileri çok rahatsız edici bir durumda bırakabilir.

Son haberlere göre 4 büyük Çinli telefon üreticisi büyük bir sürprize hazırlanıyor. Kaynaklara göre, Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo, Global Developer Service Alliance adlı yeni bir organizasyon kurdu. GDSA'nın amacı, mobil uygulamaların Çin dışına dağıtılması için yeni bir platform geliştirmek ve sürdürmek. Daha basit bir deyişle: bir Google Play Store rakibi oluşturmak.

Bu dört şirket birlikte geçen yıl küresel akıllı telefon gönderilerinin en az üçte birinden sorumlu oldu ve yüz milyonlarca cihaz sattı.

Ancak bu girişimin başarılı olması için, üreticilerin sadece bir uygulama pazarını diğeriyle değiştirmeleri değil, aynı zamanda tüm önemli yazılım geliştiricilerini de çekmesi gerekiyor. Bunu yapmanın bir yolu onlara daha iyi şartlar sunmaktır.





Google, geliştiricilerden aldığı %30'luk kesintiyi azaltmayı reddetmişti. Yeni Play Store rakibi bu kesintiyi %20 hatta %15 yaparsa o halde şirketlerin uygulamalarını yeni mağazaya taşıması için büyük bir teşvik olacaktır.

İttifak şu anda başlangıçta bazı Asya ve Avrupa pazarlarını hedefleyecek olan mağazasının Mart ayında yayınlanması yönünde çalışıyor.

Bu yeni uygulama mağazası başarılı olursa, Android ekosistemi için büyük sonuçları olacaktır. Yıl sonunda her şey çok farklı olabilir.

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